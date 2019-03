STIŽE NOVA PROMJENA VREMENA: Još par dana uživajte u suncu, a onda se spremite na ono što slijedi

Za nadolazeće dane, a osobito vikend, pripremite sunčane naočale i kratke rukave

Već sutra, uz sunčano vrijeme očekuju nas i više temperature. Ipak, nezadovoljni bi mogli biti voćari. Doduše, oni koji su planirali ovog vikenda otvoriti sezonu roštilja jer iako će biti sunčano i relativno toplo, očekuje se i nešto snažniji vjetar. A od utorka dolazi nova promjena vremena.

Sunce, ali i bura i mraz

“U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz pretežno sunčano vrijeme temperatura danju porasti na oko 14 °C. No ujutro će uz vrijednosti između -1 i 1 °C mjestimice biti i mraza. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. U središnjoj Hrvatskoj također hladno jutro uz mjestimičan mraz, pa svakako zaštitite osjetljivije biljke. Dan će proteći uz sunčano vrijeme i ponegdje umjeren sjeveroistočni vjetar te temperaturu između 12 i 14 °C”, prognozira za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković

U gorju i osobito na sjevernom Jadranu još će biti vjetrovito. Duž obale će puhati jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, u prvom dijelu dana rijetko i orkanskim. Prema večeri bura će slabjeti. Oblaka će biti malo, na moru ponegdje i nimalo. Najviša temperatura od 10 °C u gorju do 16 °C na obali i otocima, no jutro će u Gorskom kotaru i Lici biti hladno, u ponekim kotlinama uz moguću maglu.

Obilje sunca

U Dalmaciji obilje sunca, a uglavnom će u unutrašnjosti, oblaci biti tek ukras. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima koja će navečer slabjeti. Pritom će more biti umjereno valovito i valovito. Danju temperatura zraka između 17 i 19 °C.

Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, a jutarnja temperatura uzmeđu 7 i 12 °C. Oblaka će još biti uglavnom prijepodne, a zatim vedro. Puhat će povremeno jaka bura s olujnim udarima koja će prema kraju dana slabjeti.

Za vikend i do 20 stupnjeva na kontinentu

Idućih dana na Jadranu će biti pretežno vedro, u dane vikenda uz dnevnu temperaturu i oko 20 °C. I bura će oslabjeti i okrenuti na većinom umjeren sjeverozapadnjak. U utorak se znatno povećava vjerojatnost novog naoblačenja i kiše.

Sunčani i stabilni dani do ponedjeljka će biti i na kopnu, a temperatura će rasti, u nedjelju i na vrijednosti ponegdje i više od 20 °C. No jutra će još biti hladna, pa valja upozoriti na mjestimičan mraz, osobito u petak i subotu. A uz obilje sunca i biometeorološke prilike će do nedjelje posvuda biti povoljne”, ističe dr. sc. Mikuš Jurković.