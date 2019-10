Sutra se očekuju nove snimke jer će putanja jednog satelita proći preko tog područja

Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, za HRT je ispričao kako obitelj Šibenčanina Dine Miškića, kapetana potonulog broda Bourbon Rhodea, pokušava povećati svojim angažmanom šansu za život svome Dini, ma kako mala ona bila. Istovremeno su došle i današnje satelitske snimke područja Atlantskog oceana na kojem bi se mogli nalaziti pomorci s broda Burbon Rhodea, no na žalost, opet nisu ništa pokazale, kazao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, a javlja Večernji list.

“Obitelj Miškić je, naravno, razočarana. Kao i svi mi, razočarani su postupkom Centra za traganje i spašavanje na Martiniqueu. S druge strane, ne možemo kazati da to nije vijest koju nismo očekivali. Jučer smo poduzimali korake da to spriječimo. Nismo uspjeli nažalost u tome. Obitelj Miškić želi povećati šanse svome Dinu, ma koliko one male bile, i oni su svjesni da su s vremenom sve manje, ali žele svojim angažmanom povećati njegove šanse”, kazao je Melvan.

Iako je obitelj prikupila 82 tisuće eura, tajnik Sindikata smatra da privatna potraga na tako velikom prostoru neće uroditi plodom što zna i obitelj te će u nedjelju odlučiti što će dalje s novcem te u kojem smjeru će ići potraga.

Od sada će brodovi u prolazu posebno paziti te o onome što uoče obavještavaju Centar za traganje i spašavanje. Taj centar zahtjeva od svih brodova da pojačaju radarsko motrenje, da pojačaju vizualno motrenje i da obrate pažnju na sve uočeno.

Mnogi prate kretanje brodova na području na kojem se intenzivno tragalo i mnogi primjećuju da su brodovi koji su tragali danas za pomorcima još uvijek tamo.

Sve nade se polažu u satelitske snimke

“Organizirano traganje je završeno. Hoće li se oni sad pregrupirati i organizirano krenuti natrag prema svojim matičnim lukama, a da pritom obave nekakvu dodatnu potragu, to je najvjerojatnija opcija”, dodao je Melvan te naglasio kako su snimke satelita nešto u što još uvijek mogu polagati nadu.

Te snimke svakodnevno stižu u EMSA-u (European Maritime Safety Agency), analiziraju se, uvećavaju do maksimalne razlučivosti.

“Ako se nešto pronađe na tim fotografijama odnosno snimkama, brodovi bi se u toj varijanti ipak vratili na teren i izvršili dodatna osmatranja. S obzirom na to da je riječ o ogromnom prostoru kojim je sad već jako teško prokrstariti s brodovima, smatramo da satelitske snimke imaju sad itekako smisla, kao jedna od posljednjih, ali dosta vrijednih opcija za daljnju potragu”, zaključuje.

Iako snimke objavljene u subotu nisu pokazale ništa novo, u nedjelju se očekuju nove snimke jer će putanja jednog satelita proći preko tog područja.