OSVETA EKSTREMNE DESNICE, BUJANEC RAZOTKRIO KOLINDU: Nakon Bujice protiv Plenkovića – večera na njegov račun?

Kolinda Grabar Kitarović navukla je bijes desnice nakon što je razriješila savjetnika Matu Radeljića, što je potez koji je tumačen kao njezin znak napuštanja te strane spektra te istovremeno približavanje premijeru Andreju Plenkoviću. Prvo je svoju osvetu servirao, i to ne hladnu, sam Radeljić, a sad je udarac stigao i od neslužbenog glasnogovornika krajnje desnice u Hrvatskoj, voditelja osuđenog jer je kokainom plaćao prostitutke, Velimira Bujanca.

Podsjetimo, Radeljić je Kolindu teško optužio da je iskoristila SOA-u kako bi ga razriješila, dodavši kako je to učinjeno uz ružnu prijetnju. Jučer se na predsjednicu okomio i čovjek koji je bio jedan od uvaženih gostiju na inauguraciji.

Predomislila se oko Joška Pare

Naime predsjednica Grabar Kitarović prije deset je dana uručila vjerodajnice Jošku Paru koji time napokon može stupiti na dužnost hrvatskoj veleposlanika u Belgiji. Na tu je poziciju imenovan još 2018., no na dužnost nije mogao sve dok nije stigao blagoslov Kolinde. S obzirom da je on ipak stigao čovjeku kojeg je Kolinda svojevremeno optužila za korupciju i loše obavljanje posla, Bujanec to nije propustio oglasiti na Facebooku.

“PRVO VELIKO PONIŽENJE NOVE KOLINDE”, stoji kao naslov objave u kojoj Bujanec navodi kako je Kolinda urućila vjerodajnice Pari kojeg je osobno sumnjičila za korupciju.

“Gdje god je Joško Paro bio veleposlanik, Hrvatska je ostala bez vrijedne nekretnine,” rekla mi je krajem svibnja prošle godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na večeri u zagrebačkom restoranu Bota-Šare. Tada je iskazivala otvorenu sumnju u njegovu korumpiranost i tvrdila da je uzimao provizije kod prodaje zgrada naših veleposlanstava, a sada – nova Kolinda, uručuje Pari na Pantovčaku vjerodajnice i šalje ga za nagradu u Bruxelles!

Na prestižno veleposlaničko mjesto Joško Paro odlazi ponajprije zahvaljujući prijateljstvu s Andrejom Plenkovićem, no da predsjednica u međuvremenu nije politički poklekla, možda bi kontroverzni diplomat danas bio na nekom drugom mjestu…

PHOTO: POZA POBJEDNIKA – Joško Paro je visoko uzdigao glavu i stao odmah pored predsjednice, koja ga je donedavno sumnjičila za korupciju…”, objavio je Bujanec uz spomenutu fotografiju predsjednice i Joška Pare.

Bujanec je ispričao kako su 22. svibnja 2017. nakon emisije u kojoj su gostovali Tihomir Dujmović i Milan Ivkošić, u kojoj je žestoko kritiziran Plenković, otišli na večeru na kojoj se pridružila i predsjednica Grabar Kitarović sa jednim svojim savjetnikom.

‘Molila me da se medijski pozabavim Parom’

“Već prije sam primijetio, na jednoj ranijoj večeri, da je ona potpuno opravdano bila fokusirana na Joška Paru. Rekla je da je on uzeo proviziju prilikom prodaje svake od zgrada hrvatskih veleposlanstava u Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. To su točno njene riječi. Na moje pitanje kako to da mu se ništa ne događa ako je to istina, ona je rekla da nema nikakve izvršne ovlasti ili utjecaj da bilo što tu napravi. Aludirala je da Paro ima zaštitnika, očito Plenkovića. I onda me je zamolila da se medijski malo pozabavim time. I jesam. Nazvao sam glavnu urednicu jednog portala na kojem je objavljen tekst s tim podacima. Nakon toga i sam sam u jednoj od kasnijih emisija obradio temu vezanu uz Joška Paru i pritom iznio podatke koje mi je protiv njega iznijela predsjednica. Uskok je pokrenuo određene radnje protiv njega, ali nakon istupa Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića u Saboru, nakon što su rekli da oni tu ne vide nikakav kriminal, svi postupci protiv Para su obustavljeni”, tvrdi Bujanec koji kaže kako je odlučio javno sve pokazati.

Odgovorio je i na pitanje tko je platio večeru i što se na njoj jelo.

“Poznato je da predsjednica voli škampe i pjenušac i ona se toga držala tijekom večere, a mi smo jeli kamenice. A što se plaćanja tiče, ne bi bilo u redu da gošća plati račun”, rekao je Bujanec.

Ured predsjednice ne komentira niti demantira navodnu večeru

Ured predsjednice još nije demantirao njegove tvrdnje.

“Možemo odgovoriti jedino na optužbe oko Joška Pare. I tu želimo naglasiti da je Državno odvjetništvo odbacilo sve prijave i navode protiv Joška Para. Predsjednica RH poštuje trodiobu vlasti i ne pada joj na pamet preuzimati ovlasti pravosudnih tijela. To bi bila zloporaba ovlasti”, odgovoreno je iz Ureda, prenosi Jutarnji.