STIER OTVORENO NAPAO PLENKOVIĆA ZBOG ISTANBULSKE: ‘Uvredljivo je reći da nismo dovoljno pametni da bismo je razumjeli’

Politički tajnik HDZ-a otvoreno je napao predsjednika stranke te je čak i zaprijetio kako bi HDZ podržavanjem tzv. Istanbulske konvencije mogao otvoriti prostor strankama koje “neće biti privržene načelima zapadne demokracije”.

Premijer Andrej Plenković pod sve je većim napadom unutar stranke zbog najave ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

POBUNA HDZ-ovca PROTIV ŠEFA: Plenković pod paljbom zbog Istanbulske konvencije, brani ga Njonjo

Plenković je danas sazvao i sjednicu Predsjedništva u 17 sati kako bi na ratifikaciju primorao i konzervativni dio stranke koji se oštro protivi sporazumu koji jamči prava žena.



S obzirom na to da je na putu u Argentini, toj sjednici neće nazočiti politički tajnik stranke, Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih poslova koji je dao ostavku nakon što je u vladu ušao HNS. Već ranije, zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović apelirao je na Stiera da se vrati i “uloži maksimalan trud da se ne dogodi ratifikacija Istanbulske konvencije”

U pismo koje prenosi Večernji list, Stier je dosta otvoreno napao predsjednika stranke.

Prije svega, navodi kako je s bivšom potpredsjednicom Viviane Reding radio članak o direktivi EU-a o kvotama za žene u upravama trgovačkih društava koje kotiraju na burzi te se tada s njom dogovorio “da koristimo termine poput “ravnopravnost spolova” umjesto formulacija “rodnih teorija” kako bismo pažnju čitatelja usmjerili na bit problema, osnaživanje žena, a ne na raspravu o ideologiziranim konceptima”, ističe, dodajući da “nažalost, takav pristup nije korišten u pisanju Istanbulske konvencije”. Prema Stieru, Vijeće Europe nije koristilo koncepte prihvatljive svima i svi prijepori su zapravo rezultat toga.

‘Rodni ideolozi rade isto što i marksisti’

“Mnogi danas kažu da ne treba zbog tih termina rodne teorije zanemariti bit Konvencije u smislu njenih pozitivnih odredbi o borbi protiv nasilja. I doista ne treba zanemariti pozitivne aspekte Konvencije. No, isto tako, zar je bilo potrebno napraviti distinkciju između spola i rodnog identiteta da bi znali tko je žena i koga treba zaštiti od nasilja?”, piše Stier. Nakon što je usporedio “rodne ideologe” s marksistima, ističe kako nije problem u korištenju riječi rod u tekstu Konvencije, nego u tome što se radi razlika između roda i spola, i u tome vidi ponižavanje žena.

I europski demokršćani podijeljeni

“Dobro je, na primjer, što se ističe pravo svake žene i djevojčice na školovanje. No, problem je taj što se dignitet žena ponižava i onda kada se samu definiciju žene, kroz iskonstruirani “rodni identitet”, želi razdvojiti od bioloških činjenica, od same ljudske prirode. Problem je što se traži da se takve teorije, protivne prirodnom zakonu, uvedu i u škole”, objašnjava Stier. Dodaje i kako je Konvencija podijelila europske pučane te kako su neke zemlje odbile ratifikaciju. “Posljednja je bila Slovačka, i to odlukom socijaldemokratske vlade”, ističe Stier.

Navodi kako su brojne institucije ustale protiv Konvencije, posebno ističući Crkvu.

Uvredljvo je protivnicima reći da su neinformirani

Nedvosmisleno je prozvao i Plenkovića, koji je HDZ-ovcu Mirku Matiću na skupu velikogoričkog HDZ-a rekao da prvo pročita Konvenciju, kada je ovaj rekao da je protuprirodna.

“Utoliko su doista uvredljivi i potpuno deplasirani pokušaji da se imputira protivnicima Istanbulske konvencije da su protiv nje jer je nisu pročitali ili nisu dovoljno pametni te je nisu razumjeli”, piše politički tajnik stranke.

Stier tvrdi i kako su napadi na protivnike ratifikacije Istanbulske konvencije kao na ljude koji su za nasilje, protiv žena ili koji su retrogradni, odraz totalitarnog režima. “Kršćanski demokrati u Hrvatskoj zauzimaju se za poštivanje digniteta žena i djevojčica, apsolutno su za borbu protiv nasilja, ali ne prihvaćaju postulate rodne teorije na kojima počiva Istanbulska konvencija,” ističe Stier.

Nametnuti stranačku stegu bilo bi pogrešno

Tvrdi kako se protiv nasilja nad ženama demokršćani moraju boriti, bez obzira na to što se protive ratifikaciji.

Zaključuje kako je “HDZ široka stranka koja je nastala kao pokret i koja danas uključuje članove koji imaju različite pristupe prema Istanbulskoj konvenciji, te općenito prema poštivanju naravnog poretka. Na kraju, daje i prikrivenu prijetnju.

“Nametnuti samo jedan pristup te tražiti stranačku stegu u prihvaćanju Istanbulske konvencije značilo bi istisnuti ili marginalizirati kršćansko-demokratski prostor u HDZ-u. Time bi se prije ili kasnije otvorili bokovi prema novim političkim snagama koje će se vjerojatno također pozivati na kršćanstvo i druge identitetske zastave, ali za razliku od demokršćana neće biti privržene načelima zapadne demokracije.”