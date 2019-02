STARBUCKS DOLAZI U HRVATSKU? ‘Želimo dovesti nešto novo, nešto čega kod nas još nema’

Starbucks bi navodno trebao stići u Hrvatsku, a prema trenutnim spekulacijama smjestio bi se u Horvatinčićeve zakupljene prostore na Cvjetnom trgu u Zagrebu

U poslovnim krugovima posljednjih su se dana pojavile neslužbene informacije da Starbucks, jedan od najpopularnijih svjetskih lanaca kafeterija, stiže u Hrvatsku i to u zagrebački shopping Centar Cvjetni na Cvjetnom trgu, koji je austrijska tvrtka Supernova 2017. preuzela od Tomislava Horvatinčića.

Doduše, Horvatinčić je na toj lokaciji zadržao podzemne garaže i ostao zakupac prostora na tri etaže gdje je smjestio svoj restoran My Way, no sada se spkulira da bi upravo u taj zakupljeni prostor trebao ući Starbucks, piše Novac.hr.

Raskid ugovora o zakupu

Da Horvatinčić početkom ožujka definitivno zatvara svoja vrata potvrdila je i Blažena Lokin, glasnogovornica Supernove.

“U ovom trenutku nismo u mogućnosti ni potvrditi, a ni odbaciti mogućnost dolaska tog konkretnog ili nekog drugog zakupnika na spomenutu poziciju. Mogu vam službeno potvrditi da su Supernova Grupa i društvo Hoto Cvjetni raskinuli Ugovor o zakupu u svezi gastro jedinice My Way”, navela je Lokin.

Dodala je i da Supernova trenutno razgovara s nekoliko velikih stranih gastro brendova za bivši Horvatinčićev prostor, a i da je njihova želja u Hrvatsku “dovesti nešto što još kod nas nema, nešto drugačije”.