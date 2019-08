STANKOVIĆ I MILANOVIĆ NA KAVI IZAZVALI POMUTNJU: ‘Kompromitirajuća fotografija dva muškarca u najboljim godinama’

Bivši premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović nedugo nakon toga potvrdio je svoju kandidaturu za predsjednika države

Internetom je danas počela kružiti fotografija na kojoj se vidi kako na terasi jednog kafića sjede i razgovaraju urednik emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, te bivši premijer Zoran Milanović.

Mnogi su naslutili kako je baš ova fotografija potvrda kako će Zoran Milanović u emisiji Nedjeljom u 2 potvrditi svoju kandidaturu za predsjednika, no on je to učinio već nekoliko sati kasnije na društvenim mrežama.

‘Predsjednik s karakterom’

“Prije kratkog vremena u medijima je izašla kompromitirajuća fotografija dva muškarca u najboljim godinama. Ovim putem pojašnjavamo kontekst i otklanjamo nedoumice. Danas su se u Cvjetnom naselju u Zagrebu susreli mogući predsjednički kandidat i voditelj jedne TV emisije. Bilo je riječi o Daniilu Harmsu, Ismailu Kadareu i Tomosu 15 popularnoj Penti.

Osim toga voditelj emisije uputio je poziv mogućem predsjedničkom kandidatu za gostovanjem u emisiji javne televizije… jednom, nekada, u budućnosti. Mogući predsjednički kandidat poziv nije ni prihvatio ni otklonio. Rekao je da će razmisliti.”, piše na Facebook stranici emisije Nedjelom u 2.

Bivši premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović nedugo nakon toga potvrdio je svoju kandidaturu za predsjednika države i to tako što je na svojoj facebook stranici bez ikakvih komentara objavio fotografiju s logom “Predsjednik s karakterom”.