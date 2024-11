KAMPANJA SE ZAKUHALA / Što kuhaju predsjednički kandidati, čiji muž je 'propo ko kauč', a tko je Kolinda za siromašne?

Predsjednička kampanja ozbiljno se zakuhala. Kandidati najviše vremena provode u kuhinji. Ivana Kekin voli se i inače predstavljati kao djevojka sa sela koja kuha, pegla, pere, sprema - dakle ona je nešto kao Kolinda za siromašne. I radi jela kakva svijet još nije vidio. Bučnicu sa senfom recimo. Oni koji se ipak odluče za meni Andreja Plenkovića bit će nagrađeni na kraju ručka. Dragan Primorac priprema im slastan desert. Otkrio je to u provokativnom intervjuu Večernjeg lista. 'Kremšnite su zbilja posebna priča. Nisu to, doduše, klasične kremšnite, nego tuljci od lisnatog tijesta, pečeni u ulju, punjeni kremom od kremšnita. Ma pravo ludilo od deserta!, poručio je Primorac. Marija Selak Raspudić nije viđena da kuha, navodno to nikad nije vidio ni njezin muž pa nam kumice na placu kažu - otkako se Nino oženio propo ko kauč. Jer Raspudićka umjesto kuhinje, peglanja i spremanja više voli večeru uz svijeće i to. Zoran Milanović pak prvi put u svom mandatu radi ono što se od njega kao predsjednika očekuje - ništa. S nikim se ne svađa, nikog ne vrijeđa, nigdje ne putuje, nigdje ga nema... Osim na Dnevniku Yutela.