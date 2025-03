LUDILO / Amerikanci od vrata do vrata po svijetu žicaju jaja, a u Srbiji ih doslovce ima za bacanje

Uskoro će u Americi za doručak biti jeftinije naručiti kavijar i šampanjac nego kajganu s jajima. Košta ko Svetog Petra. Kao i uvijek u takvim situacijama stvar pokušavaju spasiti šverceri. Pa je nakon pada Sovjetskog saveza Amerika postala jedina zemlja u kojoj se švercaju jaja. Uglavnom situacija s jajima u Americi je postala toliko bizarna da, pazite sad ovo ludilo, Amerika je tražila od Danske da im da nešto jaja. Prije mjesec dana su tražili da im Danci daju Grenland. Sad kad ne može Grenland ajde, dajte bar jaja. Normalno Danci su ih odbili isto kao i Finci i Poljaci pa sad žicaju jaja od Litve.

Obećali su Litvu obraniti od Rusije, dati im nuklearni štit, sve samo da im prodaju koji kamion jaja. Dakle Trumpova administracija doslovce ide od države do države od vrata do vrata i moli da im daju nešto jaja. Zasad se jedino odazvala Turska, ali i sam Erdogan bi uskoro mogao ostati bez jaja. Ali, ako koja zemlja ima jaja na bacanje onda je to Srbija. Mislili smo da su u prošloj epizodi Srbi ispucali sva jaja na Vučićevu kamarilu po Beogradu i drugim gradovima, ali izgleda da je to bilo samo podešavanje nišana. I dobro su ga podesili nema se šta prigovoriti.