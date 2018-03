SSSH podržava Vladine mjere

“Paket vladinih mjera ocjenjujemo poticajnima za zaustavljanje nezaposlenosti i početak novoga zapošljavanja”, rekao je Jurić.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) podržava prijedlog paketa mjera koje je Vlada donijela na sjednici u četvrtak, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik SSSH-a Davor Jurić.

Ustvrdio je da se njima također potiče rast proizvodnje, a zbog novoga načina obračunavanja doprinosa na plaće i PDV-a pojavljuje se mogućnost popravljanja solventnosti mnogobrojnih poduzeća.

Vladine mjere će, zbog smanjivanja cijene rada, posebno blagotvorno djelovati na radno intenzivne djelatnosti (one kod kojih u cijeni gotovog proizvoda najveći udjel zauzima cijena rada), primjerice na tekstilnu industriju, rekao je Jurić.

Rekao je da SSSH očekuje da će kombinacija vladinih mjera i već započeto vraćanje državnih dugova gospodarstvu, dovesti do redovite isplate plaća, mirovina i socijalnih naknada, te do postepenog rasta životnog standarda.

Komentirajući vladin prijedlog za povećanjem trošarina na naftne derivate, Jurić je rekao da je važno primijetiti da se to ne odnosi na goriva za poljoprivrednike i ribare.

Ekonomska savjetnica SSSH-a Marina Kokanović izvijestila je da te mjere, ako budu usvojene u Saboru, “ne bi trebale u značajnoj mjeri utjecati na cijenu sindikalne košarice”. Košarica, po kriterijima SSSH-a sadrži 129 proizvoda za nužne egzistencijalne potrebe, u što nisu uključene cigarete, alkohol i pivo. Po njoj, provedba Vladinih mjera mogla bi promijeniti cijenu artikala sindikalne košarice za 0,3 do 0,5 posto. “Jako sam zadovoljna ovim paketom mjera, jer su one na tragu onoga što SSSH predlaže već pet godina”, rekla je Kokanović. Davor Jurić je dodao da će se, dođe li do neopravdanog rasta cijena, SSSH boriti svim zakonom dopuštenim sredstvima za povećanje plaća.

Vlada je na prošloj sjednici predložila da se stopa PDV-a od 22 posto ne mijenja, ali i da se rok za njegovu uplatu produži sa 10. na kraj mjeseca. Utvrdila i prijedloge promjena trošarina na naftne derivate pri čemu bi motorni benzini poskupili 29 posto, diesel za 13,7 posto, dok se cijena lož ulja ne bi mijenjala. Trošarine bi se povećale i kod cigareta, alkohola, kave, piva, a promijenile bi se i kod automobila. S druge strane, doprinosi na plaće smanjili bi se za dva postotna boda kod zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.