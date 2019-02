SRPSKA BANDA LIKVIDIRALA VLASNIKA DRAGULJARNICA: Strahuju od osvete, ubijeni je bio u rodu s jednim od šefova sicilijanske mafije

Žarko Fetovski, posljednji uhićeni član bande koja je ubila zlatara Pancrazija Muscolina, istražnim organima u Srbiji otkrio je sve detalje zločina na Siciliji

Muscolino (44), vlasnik lanca draguljarnica “Sigma”, ubijen je u noći između 12. i 13. rujna 2005. tijekom pljačke u svojoj vili u ljetovalištu Taormina na Siciliji. Likvidirala ga je banda od desetero državljana Srbije, koja je boravila u izbjegličkom kampu u gradu Agrigentu, a petero od njih, koje je Vrhovni sud Italije u odsutnosti osudio na doživotnu robiju, uspjeli su pobjeći s otoka i gotovo su 14 godina živjeli u Srbiji pod drugim identitetom.

Uhićeni jer nisu stali s pljačkama

Pali su tek kada ih je valjevska policija pred kraj prošle godine uhitila zbog serije pljački i razbojništava u privatnim kućama na području Valjeva. Fetovski, kao posljednji među uhićenima, kako saznaje Blic, Višem javnom tužiteljstvu u Valjevu ispričao je sve okolnosti, od kovanja plana i organiziranja pljačke, preko samog izvršenja i precizne uloge svakog sudionika u zločinu, do toga kako su uspjeli pobjeći sa Sicilije.

“Ostali uhićeni, Lajkovčani Milovan Dimitrijević, njegov sin Vojislav, kao i rođaci Slavoljub i Slobodan Dimitrijević, negirali su sudjelovanje u pljački i ubojstvu, tvrdeći da su policija i tužiteljstvo naložili Fetovskom da tereti njih, a zauzvrat mu je obećan povoljan status vezan za druga kaznena djela koja je počinio u Srbiji.

Tvrdili da nisu ni bili na Siciliji

U obrani su tvrdili ili da nikada nisu ni bili na Siciliji ili da su u kampu u Agrigentu boravili prije zločina. Također, tvrdili su da su stanovnici kampa u Agrigentu rekli policiji njihova imena i uloge u zločinu te da se netko služio njihovim identitetom samo da bi prikrio stvarne aktere i odveo pravosudne organe Italije na krivi trag”, priča za Blic pouzdani izvor iz istrage.

Prema njegovim riječima, Fetovski je otkrivajući sve detalje pljačke i ubojstva sicilijanskog bogataša neprestano molio da ne bude izručen Italiji. Kod ostalih okrivljenih, dodaje naš izvor, prisutan je strah od osvete, jer je ubijeni Muscolina navodno bio u rodu s nekim od viđenijih visokorangiranih pripadnika sicilijanske mafije.

Posvađali se već tijekom pljačke

Još tijekom same pljačke i ubojstva Muscolina, kako za “Blic” otkriva branitelj okrivljenih Miroljub Živković, došlo je do sukoba između razbojnika. “Naime, kada su upali u vilu i zatekli Muscolinija kojeg je probudio alarm, on je pristao da im da novac i dragocjenosti pa je otvorio dva sefa koja se nalaze u ormaru spavaće sobe.

U trenutku kada je sef otvoren, počelo je otimanje oko plijena, a onda je došlo i do unakrsne pucnjave u kojoj je Muscolino ubijen. Potom su počeli bježati, a supruga i sin ubijenog Muscolina su pojurili u spavaću sobu gdje su zatekli njegovo tijelo na podu. Tada je netko od pljačkaša pucao i na Muscolinijevog sina Gaetana, teško ga ranivši”, priča Živković.

Ubijeni pljačkaš odveo do ostatka bande

Pronalazak tijela jednog od ubijenih pljačkaša, kako dodaje, pomogao je talijanskoj policiji da otkrije identitet ostatka bande. Jutro nakon zločina na plaži u Vilafranci pronađeno je tijelo nekog muškarca tamnije puti, te je policija u prvi mah pomislila da se radi o azilantu iz Afrike, ali su forenzičari na njegovim rukama otkrili tragove baruta, a na obući tragove od zemlje iz vrta Muscolinijeve vile.

Ubijeni je identifciran kao Bojan Nikolić, s boravkom u kampu u Agrigentu, a zahvaljujući iskazima svjedoka iz kampa utvrđeno je da je on bio u društvu sada uhićenih koji su uspeli pobjeći sa Sicilije”, objašnjava Živković.

Dok je petorka, među kojom je bio Fetovski, uspjela pobjeći, karabinjeri su nakon opsežne potjere uhitili Željka i Đuku Dimitrijevića, Vitomira Stojanovića i Vesnu Radosavljević, kod kojih je i pronađen dio plijena iz Muscolinijevog sefa.

Zbog ovog zločina talijanski sud je, pored šest doživotnih kazni, presudom naložio obeštećenje obitelji ubijenog Pancrazija u vidu vraćanja svega ukradenog i isplate odšete od po 100.000 eura supruzi Stelli i djeci, sinu Gateanu i kćeri Francesci.

Zločin iz scenarija holivudskog filma