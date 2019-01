ŠPRAJC UPOZORIO KAKO OVAJ NJEGOV VIDEO VIŠE NE BISTE SMJELI DIJELITI: ‘Ne šerajte više, vidjeli ste kako je to jučer završilo…’

Ministru obrane nisu se svijedle makete koje mu je donio Franko Vidović (SDP)

Damir Krstičević jučer je u Saboru potpuno pobjesnio. Nakon što je zastupnik SDP-a Franko Vidović donio makete borbenih aviona njemu i premijeru, aludirajući na propali posao s Izraelom, ministar obrane je izgubio živce.

“Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio”, kasnije se pravdao Krstičević.

‘Ne šerajte to više’

Poznati voditelj RTL-a Zoran Šprajc na svom je Twitteru komentirao situaciju. Ljudi i dalje dijele njegov performans u kojem je u svojoj emisiji ismijao propali posao.

“Ne šerajte to više, vidjeli ste kako je ta zajebancija jučer završila”, u svom je stilu komentirao Šprajc.

Ne šerajte to više, vidjeli ste kak je ta zajebancija jučer završila.. https://t.co/KWvdAF12ir — Zoran Šprajc (@zsprajc) January 17, 2019

