SPOR STAR 300 GODINA: Španjolska će tražiti zajedničku kontrolu nad Gibraltarom nakon Brexita

Španjolski premijer smatra da je pozicija Španjolske jača nakon izlaska Velike Britanije iz Europske unije jer tada španjolska politika postaje europska

Španjolska će ponovo aktualizirati svoj zahtjev za zajedničku suverenost nad Gibraltarom nakon što Velika Britanija izađe iz Europske unije, kazao je u nedjelju premijer Pedro Sanchez, dodavši da Madrid ima potporu Unije u rješavanju spora starog 300 godina.

BREXIT JE DEFINITIVAN, NEMA ŠANSE ZA DRUGI REFERENDUM: ‘Zauvijek ćemo ostati prijatelji’

Spor star 300 godina

Sanchez ocjenjuje da je pozicija Španjolske glede Gibraltara, britanskog teritorija od 1713., znatno snažnija nakon zaključivanja sporazuma o Brexitu jer je španjolska politika postala time politika EU-a.

“Riješit ćemo spor koji postoji već više od 300 godina”, kazao je Sanchez.

Suverenost

Na pitanje da li će Španjolska pokrenuti raspravu o zajedničkom suverenošću nad Gibraltarom nakon što Britanija napusti europski blok 29. ožujka 2019., kazao je da će njegova zemlja “raspravljati o svim pitanjima”.

Španjolska već duže vrijeme prisvaja suverenost nad Gibraltarom čiji su stanovnici na referendumu 2002. odbacili zahtjev Madrida da zajedno s Londonom dijeli suverenost tog teritorija.

MOGUĆE PREISPITIVANJE SUVERENITETA: Više od 95 posto stanovnika Gibraltara glasovalo za ostanak u EU

Pomorska baza

Britanska premijerka Theresa May je u nedjelju kazala da je “Gibraltar britanski” i da je pregovarajući za Britaniju to činila i za Gibraltar, no nije htjela ulaziti u detalje.

Na Gibraltaru, koji broji 30.000 stanovnika, smještena je britanska pomorska baza i zračna luka.