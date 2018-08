SPLITSKE ORDINACIJE KRCATE, PROŠIRILE SE ENTEROVIROZE I ‘SLATKE KRASTE’, NA UDARU POSEBNO DJECA I MLADI: ‘Nikako s dicom ni na more ni na sunce!’

Pacijenti obično mjere temperaturu između 38 i 40 stupnjeva, a početak bolesti je kod djece posebno buran

U ljetnim sezonama s dugotrajnim natprosječno visokim temperaturama, često se događa da se pojave i enteroviroze, virus koji najviše napada djecu i adolescente. Pomoć liječnika sve više zbog ovog problema traže u Splitu. Ambulante su krcate, javlja Slobodna Dalmacija.

Enderoviroze su virusi koji se manifestiraju simptomima kao što su visoka temperatura, bolovi u trbuhu, povraćanje i proljevi. Doktorica Blanka Lubura ima pune ruke posla, u ordinaciju joj stalno pristižu djeca s roditeljima.

Isto je i dr. Zdenki Krsnik Katunarić. ‘Ovo ljeto nije ništa drukčije od ostalih, pa ne možemo reći da je više pacijenata nego inače u ovim mjesecima. Topla klima pogoduje razmnožavanju virusa, pa su i enteroviroze očekivane. Takve viroze uglavnom se prenose prljavim rukama, kihanjem i kašljanjem. Iako može zahvatiti svaku dobnu skupinu, najneotpornija na nju su upravo djeca između 4 i 12 godina’, reka je pedijatrica.

Buran početak bolesti kod djece

Pacijenti obično mjere temperaturu između 38 i 40 stupnjeva, a početak bolesti je kod djece posebno buran. Klonu, boli ih glava i malaksali su. Također gube apetit, a također se javlja i bol u grlu. Nema posebnog liječenja za ovaj tip virusa, antibiotici se ne primjenjuju, već se protiv njega bori rehidracijom, sprečavanjem potencijalnih komplikacija i uzimanjem probiotika. Sve obično traje tri do četiri dana, rijetko više od sedam dana.

Higijena je jako važna

Prevencija je, što se ove bolesti tiče, najvažnija, kaže liječnica. Poseban naglasak treba staviti na higijenu, upozorila je.

‘Higijena je ključna. Potrebno je često pranje ruku sapunom, a ako se viroza očituje povišenom temperaturom, proljevom, povraćanjem, treba svakako nadoknaditi izgubljenu tekućinu, uz dijetnu prehranu i termički obrađenu hranu. I nipošto s djecom ne na more, niti na sunce! Ljudi krivo misle da djecu mogu odvesti na kupanje kad padne fibra, jer će ih, kao, more izliječiti. To je posve pogrešno. Živim na Bačvicama i kad vidim da roditelji s malom djecom idu na more tek nakon 10 ili 11 sati, po najvećem suncu, ne znam što bih rekla na to. Tada bi se trebali vraćati kućama’, objasnila je dr. Krsnik.

Djecu napadaju i takozvane ‘slatke kraste’, odnosno impetigo, zarazna infekcija koja se često manifestira i kod beba.

‘Kod takvih slučajeva dijete ne smije na sunce, niti na more, treba ga držati dalje od druge djece kako se bolest ne bi prenijela, a kraste treba tretirati antiseptikom i antibiotskom masti. Kod težih slučajeva liječnik će prepisati i antibiotik. Naravno, i kod impetiga je nužna higijena tijela’, upozorila je liječnica.