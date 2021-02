SNJEŽANA MEHUN ZARUČILA SE NA MALDIVIMA; Prsten joj je stigao na pladnju punom hrane: ‘Potajno sam ovo očekivala…’

‘Preuzbuđena sam da već planiram svadbu, ali svi scenariji su mogući s obzirom na ovakvu Franzovu originalnu prosidbu’, kazala je Mehun

Snježana Mehun za 24sata je otkrila da se na Maldivima zaručila za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera s kojim je u vezi dvije godine. “Potajno sam očekivala prosidbu kao i svaka žena koja je u srcu djevojčica i čeka svog princa na bijelom konju”, rekla je Snježana za spomenuti medij.

Prsten joj je, tvrdi, stigao na pladnju hrane dok je bila u bazenu. Dotakla se i planova za svadbu. “Preuzbuđena sam da već planiram svadbu, ali svi scenariji su mogući s obzirom na ovakvu Franzovu originalnu prosidbu”, rekla je.

Snježana i Franz upoznali su se 2018. godine preko zajedničkih poslovnih partnera, a prohodali su 2019. godine.

“Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao svojom osobnošću, atraktivan je muškarac. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski”, rekla je Mehun za IN Magazin 2019. godine.