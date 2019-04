SNIMKA OTKRIVA KAKO SE ZAPRAVO ZAPALIO NOTRE DAME? ‘Tu se vidi gdje je počeo dim’; Oglasio se i alarm, ali ga nitko nije mogao čuti

Snimke s kamere postavljene na sjevernom zvoniku sad su u rukama istražitelja

Time lapse kamera koja je postavljena nekoliko sati prije razornog požara u ponedjeljak na pariškoj katedrali Notre-Dame mogla bi pružiti ključne informacije o uzrocima vatre, otkrila je u četvrtak francuska tvrtka za postavljanje skela koja je radila na katedrali. Europe Echafaudage jedna je od pet tvrtki koje su dobile ugovor za restauraciju visokog tornja na katedrali koji se urušio tijekom požara i propao kroz crkveni svod.

Snimke s kamere postavljene na sjevernom zvoniku sad su u rukama istražitelja. Na njoj se vidi prvi dim koji kreće s dna tornja, otkrio je Marc Eskenazi, predstavnik tvrtke. “Snimljeno je svakih 10 minuta, počevši od ponedjeljka od 14 poslijepodne”, kazao je. “Na tim snimkama se vidi dim. Započeo je na južnoj strani”.

Vlasti zasad požar tretiraju kao slučajan, iako ne odbacuju mogućnost paleža. Policijski izvori tvrde kako je moguće da je vatru pokrenuo kvar na električnim instalacijama. Ured pariškog tužitelja Remyja Heitza nije još komentirao snimke.

TRENUTAK URUŠAVANJA TORNJA : Notre Dame se gradila 200 godina, u dva sata nestalo je 8 stoljeća povijesti

Renovacija katedrale

Istražitelji su uspjeli pristupiti dijelovima Notre-Damea, uključujući dva zvonika, iako su dijelovi katedrale i dalje preopasni za kretanje, više od 72 sati od požara. Europe Echafaudage dio je obiteljske tvrke Le Bras Freres, smještene u pokrajini Lorraine, koja zapošljava 140 ljudi. Ona je u vrijeme nesreće bila pri kraju postavljanja skela oko tornja, 14 mjeseci nakon početka radova.

Njezinih dvanestero zaposlenika jedini su bili na gradilištu na dan požara. Tvrtka je objavila da je poštovala sve sigurnosne procedure, a to je rekla i Pro Tech Foudre, druga kompanija koja je sudjelovala u radovima. Pro Tech Foudre je započela radove na uklanjanju gromobrana s vrha tornja, a Europe Echafaudage je opisala kao respektabilnu tvrtku s poviješću poštivanja sigurnosti i iskustvom radova na prestižnim lokacijama poput Pantheona i muzeja Louvre u Parizu.

“Oni su vrlo ozbiljni ljudi. Učine više nego što arhitekti traže. Kad ih se zatraži Porsche, oni dostave Rolls Royce”, rekao je Anthony Dupuy, direktor tvrtke Pro Tech Foudre. On je sudjelovao na renovaciji katedrale 2013. i ističe da su sigurnosne procedure bile veoma stroge i usredotočene na sprječavanje požara. Svi produžni kablovi trebali su biti isključeni svaku noć, a pušenje je bilo svugdje zabranjeno.

PET ČINJENICA O ČUVENOJ NOTRE DAME: Evo zašto je katedrala kamen temeljac svjetske kulturne baštine

Dva alarma

Postavljači skela su napustili gradilište u 17:20 u ponedjeljak, a prvi požarni alarm oglasio se pola sata nakon, kad više nikog nije bilo, rekao je Eskenazi. “Procedura određuje da se na kraju dana isključuje struja. Tako da isključujemo dizala i osvjetljenje skela te predajemo ključeve kućepazitelju crkve”.

“Radnici su napravili upravo to. Poštivali su proceduru i to je propisno zabilježeno u bilješkama sakristije”. Dodao je kako na gradilištu nije ostala oprema za zavarivanje, što je potvrdila i policija. Na skelama nije bilo prskalica s vodom, no bilo je detektora za kretanje koji se nisu oglasili, otkrio je Eskenazi.

Aktivirani su samo alarmi katedrale, što bi isto moglo otkriti gdje je vatra krenula. Istražitelji pokušavaju otkriti zašto vatra nije detektirana kad se oglasio prvi alarm u 18 sati i 20 minuta, kazao je Heitz. Drugi alarm je zazvonio u 18:43, a tad je otkrivena vatra na krovu. Toranj se urušio sat vremena kasnije.

Glasnogovornik crkve Andre Finot kazao je kako su “detektori dima posvuda” i da su povezani sa sigurnosnim centrom katedrale u kojem 24 sata dnevno sjedi vatrogasac. “Ako se nešto oglasi, postoji agent unutar katedrale koji može izvršiti provjere”, rekao je Finot, no nije mogao komentirati provjere koje su provedene nakon oglašavanja prvog alarma. Jedan policijski izvor naglasio je da u slučaju da požar nije podmetnut njegov uzrok zasigurno električni kvar.