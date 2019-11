PRIČA KOJA SABLAŽNJAVA: Transrodni Hrvat snimio posjet liječnici: ‘Radi što hoćeš, ali ti pi*** nikada neće narasti’

U jednom trenutku tjerala ih je van iz ordinacije vrlo neugodnim riječima riječima

Ekipa Provjerenog u svojoj večerašnjoj donosi neugodno iskustvo transrodne osobe u liječničkoj ordinaciji. Riječi koje mu je izgovorila liječnica je snimio. ”Radi što hoćeš, uzimaj testosteron, dobivaj dlake, promijeni se kako hoćeš, ali pi*** ti nikada neće narasti. Kod mene u kirurgiji radi najpoznatiji čovjek na svijetu koji je promijenio spol, a ja sam zgrožena da čovjek to sebi može napraviti, jer od toga nema ništa, nema osjetilnih tjelešaca, nema to smisla. Radite što hoćete djeco u sobi, što se mene tiče kupite 50 igračaka, ali na tijelo da niste utjecali”, monolog je kojeg je slušala transrodna osoba na rutinskom pregledu ultrazvukom u jednoj zagrebačkoj privatnoj poliklinici.

Na pregled je stigao u pratnji supruge i kada je doktorica počela govoriti nisu ništa shvaćali. Za pregled u privatnoj poliklinici odlučio se misleći da će imati bolju i bržu uslugu, ali nije računao da će naići na liječnicu s predrasudama. Uopće ih nije ni nastojala prikriti.

U jednom trenutku tjerala ih je van iz ordinacije riječima: ”Izlazi, mrš, smradu, otpadu, sram Vas bilo, srami se. Mrš.”

On je rođen u manjoj sredini nedaleko Zagreba i to kao djevojčica, no već u ranoj mladosti, osjećao se kao dječak. Dogodi se to u jednoj od otprilike 20 tisuća trudnoća. Navala hormona u fetusu poremeti spol i dijete se rodi kao djevojčica, a zapravo je dječak, odnosno tijelo raste u ženu, a osoba je zapravo muško. ”Od najranijeg djetinjstva neke su razlike bile očite te sam za sebe govorio da sam dječak, a ne djevojčica iako to tad nisam znao objasniti niti mi je itko drugi znao objasniti, niti je bilo potrebe da mi objašnjava. Jednostavno sam bio sretno dijete, živio sam i bilo je sve ok’, rekao je.

Ekipa Provjerenog kontaktirala je i liječnicu, no ona nije htjela pred kameru. U telefonskom razgovoru samo je zanijekala neprimjereno ponašanje, iako su njezine riječi snimljene.