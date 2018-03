Smithsonianov muzej postigao sporazum s Indijancima

Muzej će moći zadržati 16-tonski meteorit, ali će plemena iz Oregona jednom godišnje imati pristup svom svetom kamenu

Museum of Natural History (Smithsonian) iz New Yorka je na izložbi u njujorškom planetariju, otvorenoj u veljači, kao glavni eksponat predstavio ogromni, 10 tisuća godina stari, meteorit “Willamete” koji je rudar Ellis Hughes iskopao u Oregonu 1902. i četiri godine kasnije prodao muzeju. Međutim, indijansko pleme Clackamasi iz Oregona, koje spada u savez plemena Grand Ronde, smatra meteorit svetim. Za njih Tomanowas, kako ga zovu, predstavlja “Narod neba” i simbolizira jedinstvo neba, zemlje i vode. Pripadnici plemena su prije odlaska u lov umakali vrh strijela u vodu koja se nakupljala u njegovim udubinama.

Poslije dugotrajnih pregovora, s Clackamasima je postignut sporazum da meteorit, koji je privukao dosta pažnje, ostane u new Yorku, dok će muzej Indijancima omogućiti jednom godišnje pristup da bi obavili svoje obrede. Zadovoljna postignutim sporazumom, glasnogovornica saveza Grand Ronde, Kathryn Harrison, prokomentirala je da je dokaz moći Tomanowasa to što je dospio čak do New Yorka i privukao toliko pažnje na izložbi u jednom tako značajnom mjestu kao što je MNH.