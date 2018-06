SLOVENSKI MEDIJI ANALIZIRAJU KRIZU U HRVATSKOJ: ‘Plenković može diktirati uvjete za preslagivanje’

Rezultati lokalnih izbora u Hrvatskoj pokazali su da je HDZ ojačao a opozicijski SDP i HNS polučili vrlo slabe rezultate, no premijer Andrej Plenković vjerojatno će kontinuitet dominacije svoje stranke i političku stabilnost potražiti u pokušaju “preslagivanja” kako ne bi došlo do novih prijevremenih izbora iako bi na njima mogao računati na više saborskih mandata nego na prošlima, ocjenjuju komentatori u slovenskim medijima.

Ističu da Plenković pri tome nema lak zadatak.

Plenković nema vremena za proslavu pobjede HDZ-a jer ga u parlamentu odmah očekuje glasovanje o povjerenju četiriju novih ministara. No, on je na lokalnim izborima učvrstio HDZ-ov i svoj položaj pa sada može diktirati uvjete za preslagivanje u vladi. Ako mu se sve izjalovi može dopustiti raspuštanje Sabora i raspisivanje novih izbora za koje je HDZ najspremniji, a krivnju za to opravdano prevaliti na podijeljenu opoziciju, navodi u analizi izbornih rezultata ljubljansko “Delo”.

‘HDZ je neosporni pobjednik izbora’

Dok je HDZ “neosporni pobjednik” ovih lokalnih izbora jer je “osim u Kninu i Gospiću osvojio sve na što je računao, a poraz u Zagrebu kompenzirao pobjedom u Splitu (na izborima za gradonačelnika), opozicijske stranke doživjele su lošije rezultate od onih koje su očekivale, a neke zabilježile i pravi fijasko, tvrdi vodeći slovenski list.

Most koji se hvalio da je treća politička snaga u državi nije osvojio nijedan grad osim Omiša, više ne sudjeluju vladi, pa bi to mogao biti “početak kraja” političkog usmjerenja te stranke koja je ponešto mesijanski obećavala čišćenje hrvatske politike, navodi “Delo”.

Iako je svjestan da bi na novim izborima pobijedio uvjerljivije nego na prošlima Plenković neće odustati od pokušaja da sastavi novu većinu u Saboru, bilo širom koalicijom za koju je ovih dana pledirao, bilo disidentima odnosno “prebjezima” iz ostalih stranaka, što je vjerojatnije, analizira “Delo” uz ocjenu da je SDP na njima ostvario vrlo loš rezultat, a HNS pravi “fijasko”.

‘HDZ nemoćan u traženju nove većine’

O istoj temi piše u utorak i ljubljanski “Dnevnik” pod naslovom “HDZ na lokalnim izborima prejak, ali u traženju nove većine nemoćan”, te skeptično gleda na mogućnost stvaranja nove većine u Saboru, a više izgleda daje da se višemjesečna kriza vlade razvije u raspisivanje novih prijevremenih izbora, drugih u dvije godine.

Lokalni izbori u Hrvatskoj doveli su do prevlasti HDZ-a, ali to ne znači da će premijer Andrej Plenković lakše riješiti krizu svoje vlade, navodi “Dnevnik”.

Očekuje se da će Plenković do kraja tjedna predložiti nove kandidate za ministre, kako bi izbjegao prijevremene izbore. Čini se da bi na njima mogao zabilježiti još bolji rezultat nego na zadnjima, ali o tome ne treba suditi prema rezultatima lokalnih izbora jer je izlaznost na izbore na nacionalnoj razini u pravilu znatno viša nego na lokalnima, navodi u svojoj analizi ljubljanski list “Dnevnik”.