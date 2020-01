SLAVONSKA OPĆINA MLADIMA ĆE DIJELITI ZEMLJU: To je tek prva od brojnih beneficija, a jedini uvjet koji imaju je ostati tamo živjeti

Općina je odlučila kako će uz pomoć države sanirati naselje površine 12 hekatara, napraviti 152 parcele i darovati ih mladim obiteljima

“Nastojimo pratiti demografske mjere koje se provode na državnoj razini i koliko je u našoj moći pomoći u zaustavljanju negativnih trendova. Rad je počeo i dječji vrtić, u koji je upisano 50 djece, a gdje roditeljima sufinanciramo 40 posto ukupnih troškova. Malu školu za djecu financiramo u cijelosti, kao i školske udžbenike, bilježnice i radne bilježnice za djecu u našoj osnovnoj školi, gdje sufinanciramo i prehranu za učenike. Srednjoškolcima sufinanciramo autobusne karte, a studentima nastojimo nastojimo osigurati što veće stipendije“, poručuju iz male slavonske općine Andrijaševci.

Ovakve i slične mjere ima mnogo lokalnih samouprava koje pokušavaju zaustaviti odlazak mladih ljudi, no ova općina mladima koji će ostati živjeti dijeli i zemlju, piše Glas Slavonije.

Općina je od države dobila u vlasništvo područke bivšeg prognaničkog naselja Blace, i tu zemlju će rasparcelirati i podijeliti.

Država prenjela vlasništvo

“Nakon što smo prije godinu dana od države dobili u vlasništvo to zemljište, a to je katastarski jedna velika čestica, moramo obaviti parcelizaciju na više manjih parcela koje ćemo potom podijeliti mladim obiteljima, uz uvjet da tu sagrade kuću i ostanu živjeti, a ako bude mogućnosti, pomogli bismo i gradnju samih objekata određenim novčanim iznosom“, pojašnjava načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić.

Novo naselje će morati malo pričekati, kaže, jer općina je već ranije počela provoditi dosta drugih projekata, no sigurno će ubrzo doći na red. Osobito zato što, kako ističe načelnik, Andrijaševci su jedna od rijetkih malih općina koja je do prošle godine imala pozitivan prirodni prirast, no u 2019., na žalost, taj trend nije nastavljen jer rođeno je 36 djece, a umrlo je 37 mještana.

Općina svojim novcem sanirala zemljište

Još prije šest-sedam godina, odmah nakon što je u rujnu 2012. i službeno ugašeno prognaničko naselje Blace, Općina je odlučila kako će uz pomoć države sanirati naselje površine 12 hekatara, napraviti 152 parcele i darovati ih mladim obiteljima. Prednost imaju mladi iz Andrijaševaca i Rokovaca, ali će se na natječaj za besplatne parcele moći prijaviti i mladi iz drugih mjesta jer Andrijaševci su zbog blizine Vinkovaca (samo 5 – 6 kilometara) atraktivo mjesto za stanovanje.

Svojim novcem, s pola milijuna kuna, prije dvije godine, sanirali su teren, odvezli na tone raznog smeća, pokosili travu, uredili odvodne kanale, šahtove osigurali betonskim poklopcima, a iskoristili su i ostatke građevinskog materijala za posipanje poljskih puteva. Također su o svom trošku postavili javnu rasvjetu na cestu koja vodi do naselja i rampama osigurali sve ulaze kako bi se spriječilo devastiranje.