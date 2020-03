ŠKORO SMATRA DA JE VRIJEME DA DRŽAVA VRATI DIO NOVCA; Protiv je nadzora mobitela: ‘Što je cilj? Da nas čipirate kao ljubimce’

Iako je naglasio kako nije ljudski ni mudro prigovarati i kritizirati u ovo vrijeme te da “najbolje prolaze oni koji šute i drže se postrani”, Škoro si nije mogao pomoći

Bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro na svom Facebook profilu, na pomalo poetičan način, osvrnuo se na trenutnu situaciju koja trese državu. Iskoristio je tako i priliku da kritizira trenutnu političku scenu, ali i poteze vladajućih.

“HVALA SVIMA KOJI SE IZLAŽU ZA KRHKU LAĐU ŠTO HRVATSKA SE ZOVE, VRIJEME JE DA DRŽAVA VRATI DIO NOVCA”, započeo je Škoro svoju objavu.

Iako je naglasio kako nije ljudski ni mudro prigovarati i kritizirati u ovo vrijeme te da “najbolje prolaze oni koji šute i drže se postrani”, Škoro si nije mogao pomoći.

ŠKORO KOMENTIRAO NOVE MJERE: ‘Sada vidimo koliko je loše graditi budućnost samo na najmu slobodnih kreveta’

“Ruku na srce, niti pojavu koronavirusa, niti potres nije mogao nitko, pa ni političari, predvidjeti. To su ti “crni labudovi” koje ne uzimamo u kalkulaciju kod planiranja, ali dogode se. Zato plaćamo velike poreze i prireze, možda najveće u ovom dijelu svijeta. Baš zbog ovakvih situacija i baš zato, kao građani imamo pravo očekivati pomoć od onih koji gospodare tako prikupljenim novcem u raznim općinskim, gradskim, županijskim i državnim proračunima.

Ne plaćamo mi te poreze, prireze, trošarine i ostale daće da bi vladajuća oligarhija zapošljavala “svoje kadrove” i osiguravala sebi i njima velike plaće, nego da bi, dobro gospodareći povjerenim joj novcem, gradila infrastrukturne i zdravstvene, školske, javne i ine objekte. Plaćamo zato da u svakom trenutku naši vrli političari, bez obzira na to tko je trenutno na vlasti, budu spremni dio tog novca vratiti građanima kada je građanima pomoć potrebna. Pa, evo, dame i gospodo, potrebna je sada. Vrijeme je da država vrati dio novca”, nastavio je Škoro.

Protivi se odgodama i dodatnim kreditima

Kazao je kako nisu potrebne odgode, dodatni krediti, jednomjesečne plaće, a ni “mizernih pet posto” od iznosa za popravak potresom oštećenog objekta.

“Treba nam sposobno vodstvo koje će spasiti ionako posrnulo gospodarstvo, pomoći potresom pogođene građane i opće stanje nacije. To se od vas vladajućih očekuje. Ne da otvorite dva humanitarna računa za pomoć na koje ćemo opet mi uplaćivati vama, nego da otvorite sve državne račune na kojima je naš novac, pa da vi s tih računa počnete plaćati i vraćati nama.

Prihvatit ćemo sve sugestije struke, ali nemojte koristiti ovu situaciju da biste skupljali političke bodove i ukidali demokraciju. Nemojte nam prijetiti i nemojte vikati na nas bez obzira na to koju dužnost obnašate i na odore nakićene imenima, prezimenima i funkcijama. Nemojte se nametati kao spasitelji jer, da znate svoj posao, vi, kao i oni koji su vladali prije vas, ne bismo sad bili bez znanstvenika koji rade na cjepivu, bez pogona koji mogu proizvoditi zaštitnu opremu i sve što treba jednoj suverenoj državi čiji uhljebi doslovce požderu stotinu milijardi kuna godišnje. Ne bismo bili osuđeni na uvoz svega i svačega i milostinju od EU birokracije.

Da ste na vrijeme vodili računa o statici zgrada, a ne investirali u svoje plaće i kojekakve gluposti, ne bi nam se sad rušila kulturna baština, zgrade i objekti u vlasništvu države, pa i ta zgrada Sabora iz koje bi trebalo upravljati, a ne vladati zemljom. No, vi to ne znate. Vi to ne razumijete. Vi se ne možete ugledati na Švedsku. Ne, vi ćete se ugledati na Sjevernu Koreju. Vi želite izvanredno stanje i nadzor mobitela”, napisao je bivši predsjednički kandidat.

Ne slaže se s nadziranjem mobitela

Škoro se oštro pobunio i protiv nadzora mobitela.

“Shvaćam da većina vas ne razumije utjecaj eksponencijalne funkcije na naše živote u bilo kojem smislu, ali uporabite običnu, priprostu “zdravoseljačku” logiku. U Hrvatskoj ima više mobilnih uređaja nego stanovnika. Ljudi imaju i po dva, tri uređaja i oni su “mobilni uređaji”, dakle, nisu vezani neraskidivim lancem za vlasnika. Ostaviš uređaj u kući i odeš. Što ćete time dobiti? Što je konačni cilj? Da nas čipirate kao kućne ljubimce jer je to, kao, u našem interesu.

Ako nas ima četiri milijuna, a inficirano je, po vašim riječima malo više od 400, zašto nadzirati sva četiri milijuna? Postoji već zakon koji omogućava nadzor onih koji ugrožavaju ovu zemlju. Nemojte ukidati temeljne ljudske slobode svima zbog neodgovornih pojedinaca”, kazao je političar i dodao kako “Nije sramota biti glup, ali je glupo ne učiti svugdje i u svakoj prilici”.

‘Nemojte da nam se dogodi Stockholmski sindrom’

“Neću prigovarati i kritizirati, nije mudro. Imam samo potrebu podsjetiti na neke stvari da nam se ne dogodi nacionalni Stockholmski sindrom, pa da na izborima koje će vladajući provesti prvom zgodom i prije roka, opet izaberemo vas, svoje mučitelje, zbog kojih nam je ova teška situacija još gora nego što bi trebala biti. Em ne znate, em ste vlasti željni. Pod svaku cijenu.

Narode, čuvaj se. Budimo srcem i dušom zajedno, a fizički držimo tu distancu od dva metra. Proći će i to, pa ćemo se opet grliti od sreće kako to samo Hrvati znaju. Glavu gore, pamet u tu glavu i idemo ovo pobijediti našim ponosom i inatom, vjerom naših predaka, ljubavlju i hrabrošću naših junaka i branitelja, te strpljenjem i mudrošću koje nas je održalo stoljećima”, zaključio je Škoro te se zahvalio svim liječnicima, trgovkinjama, vatrogascima, vojsci itd. uz poetičan zaključak da je potrebno očuvati ovu krhku lađu što Hrvatska se zove.

Obožavatelji Miroslava Škore podržali su ga uz poruke poput “Bravo Vi. Ali treba nam stvarna pomoć, treba nam Bog koga smo usput izgubili. Ovo su ustvari njegove opomene”, “Živio hrvatski brate! Oni koji vode ovu krhku lađu znadu kormilariti samo komandama naučenim u svojim udbaškokomunističkim centrima, u obitelji iz koje potječu!”, “U potpunosti se slažem s napisanim, pokazat će vrijeme šta se valja iza brda” i sličnim porukama.

Oni koji pak nisu skloni njegovim konzervativno-desničarskim stavovima ovo su jednostavno nazvali “političkim kokošarenjem”.