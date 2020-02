ŠIRI SE STATUS RIJEČANKE KOJOJ JE PREKIPJELO: ‘Smetaju vam zvijezde, križevi, crvena boja, Bella Ciao, prošlost, budućnost, kultura…’

‘Zar ne shvaćate da nama manipuliraju kako bi maknuli fokus s nama prebitnih stvari koje, kada bi se dovele u red, narušavaju njihove planove’

Duhovi su u Hrvatskoj ponovno uzburkani, a i ovaj je put u pitanju – ideologija. Naime, u sklopu programa ‘Rijeka, europska prijestolnica kulture, na Riječki je neboder planirano je postavljene instalacije ‘Spomenik crvenoj Rijeci – samoobrambeni spomenik’.

U jeku ideoloških prepucavanja vezanih za crvene zvijezde na neboderu, Bellu Ciao i ostalo, na društenoj mreži Facebook počeo se širiti status Riječanke Helene Miočić Mandić kojoj je očigledno dozlogrdio taj diskurs pa se na to osvrnula u poduljem statusu koji je izazvao brojne reakcije i komentare.

Objavu prenosimo u cijelosti.

“Ozbiljno narušavanje hrvatskog identiteta”

Smetaju vam zvijezde, križevi, crvena boja, Bella Ciao, prošlost, budućnost, kultura, nekultura, napredak, nazadovanje. Svi su sada stručnjaci za povijest, zaštitnici ugrožene nam Lijepe naše, Facebook ratnici spremni na borbu komentar o komentar do zadnjeg nepismenog sloga.

Znate što meni smeta puno više od zvijeze, partizana, crvenila?

Smeta mi što su moju Domovinu opustošili ljudi koje smo izabrali.

Smeta mi što oni žive hrvatski san dok neki u Hrvatskoj zbog njih žive noćnu moru.

Smeta mi što unuku vidim samo preko telefona.

Smeta mi što mi je kći trajno odselila iz zemlje za koju joj se otac borio.

Smeta mi što mislim da je dobro postupila.

Smeta mi što mi predsjedica nije odgovorila na upit o poslu za 8000 €.

Smeta mi što nam starci nakon 40ak godina staža imaju crkavicu od penzije.

Smeta mi što mi nećemo imati ni to.

Smeta mi što moram čekati mjesec dana na hitni CT.

Smeta mi što moram tražiti vezu za doći do doktora.

Smeta mi što smo složni samo kada padaju golovi i medalje.

Smeta mi što nisam 15 godina bila na poštenom odmoru s obitelji.

Smeta mi što moram dići manji kredit da bi odvela djecu na Plitvice.

Smeta mi što sve mlađi ljudi postaju zatucani i neuki.

Smeta mi što smo skoro najkorumpiranija zemlja u EU.

Smeta mi što samo u našem jeziku postoji riječ uhljeb.

Smeta mi još puno toga,

Crvena boja, Jugoslavija, petokraka, kultura, parizani, zastave, ustaše, križevi i prošli ratovi nisu pojmovi koji će mi pomoći niti odmoći da živim dostojanstveno od svoga rada u slobodnoj Hrvatskoj, koju beskrajno volim i najljepša mi je na svijetu. A to je jedino što želim. Za sebe i svih.

Zar ne shvaćate da nama manipuliraju kako bi maknuli fokus s nama prebitnih stvari koje, kada bi se dovele u red, narušavaju njihove planove”, objavila je Miočić Mandić.