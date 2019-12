SEVERININ DNEVNIK NAKON PRESUDE: ‘Sušim kosu i gledam se, a u ogledalu vidim ženu koja mi govori…’

‘Mislila sam da ima posebne moći znanja. Sad, kad sam majka, znam kako je znala’, piše Severina

Privremenom sudskom mjerom na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, pjevačica Severina Kojić izgubila je skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Prema privremenoj mjeri ima pravo viđati sina utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati te svakog drugog vikenda, od subote u 10 sati do nedjelje u 20 sati.

Iako proživljava najteže trenutke u životu, Severina je za Gloriju opisala kako je izgledao njen prvi vikend sa sinom otkako Aleksandar živi s ocem.

“Budim se, 5.37, subota je. Suprug mi kaže – spavaj još malo… Poljubim ga i kažem – a ne, moram oprati kosu, dolazi nam on… Aleksandar mi uvijek kaže – mama, kako volim zaspat uz tvoju mirisnu kosu i zato jer si topla i meka… Sušim kosu i gledam se, a u ogledalu vidim ženu koja mi govori: “Osuši kosu, našminkaj se i obuci onu kućnu haljinu koju on voli”. Dolazi ti on. Dolazi mi moj sin u 10 sati. I moje misli otprije se odjednom rasprše jer on se pretvara u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u njega”, opisuje Severina Kojić

Mislila sam da ima posebne moći. Sada znam

“Zove me moja mama oko 7.15, i viče po dalmatinski – alooo, dolazim i ja iz Splita. Dolazi mi i mama, mojoj sreći nema kraja. Uvijek je znala kad i na koji način je trebam. Kad je nije bilo kod kuće, mislila sam da je to onda kuća bez srca. Čudila sam se kako mi doda maramicu prije nego što kihnem, znala je kad ću se razbolit i po zvonu je znala koju sam ocjenu dobila u školi. Mislila sam da ima posebne moći znanja. Sad, kad sam majka, znam kako je znala. Jednostavno znaš”, piše Severina za tiskano izdanje Glorije.