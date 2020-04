SEVERINA JE POSLJEDNJA ZVIJEZDA U NIZU KOJA JE POZIRALA S MASKOM NA LICU: ‘Ovo se ne događa samo drugima’

Mnogi su u komentarima pohvalili pjevačicu jer promovira odgovornost i brigu za druge

Severina Kojić oglasila se na Instagramu oko pandemije koronavirusa.

Pjevačica je objavila pomalo bizarnu fotografiju na kojoj pozira u frizerskom salonu dok joj je lice potpuno prekriveno kosom, zaštitnom maskom i dioptrijskim naočalama.

Frizer, koji također nosi masku, u tom joj je trenutku sušio kosu.

“Čuvajte djecu i starije osobe. Djeca mogu zaraziti starije osobe. Ovo se ne događa samo drugima”, napisala je Severina uz fotku.

Reakcije obožavatelja

Pratitelji pjevačice u komentarima su joj poručili da im je drago što je osviještena i brine o drugima. “Bravo Severina, konačno netko promovira odgovornost i brigu za bližnje”, “Bravo, napokon je javna ličnost rekla ono što su liječnici davno trebali reći”, “Točno tako; do sad smo se sprdali, sad mi više nije do zezancije; nije me strah za sebe, nego za sve starije, meni drage ljude, oko mene. Moramo se početi ozbiljno ponašati – odmah sad”, pisali su joj.