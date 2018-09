SEKSI HOROSKOP: Strijelci su laka meta, Blizanci se moraju paziti vukova, a jedan znak je jednostavno nezadrživ

Seks je ovozemaljska radost, no neće uživati samo zemljani znakovi…

Sunce u Djevici, Mars i Saturn u Jarcu, Uran u Biku, sve te energije oslikavaju prevlast „zemljanog“ elementa, i dobar dio nas u potpunosti se oslanja na svoja osjetila i seksi praktične razloge. Pun novčanik, viši status i jako fina pila/jurilica, formula su za …

Strpljenje, samodisciplina, oprez, promišljenost, praktičnost, ustrajnost, pouzdanost, odlike su rođenih u zemljanim znakovima. I seks je tjelesno ovozemaljska radost!

Tko zna znanje, i skroman je i jednostavan, njemu sve pet.

Ovnovi su svašta već prošli, ali k sebi još nišu došli. I, kad ćete se normalizirat? Ono što je vama pod normalno, mnogima nije. Vaš međunožni „raketni pogon“ stalno je prenadražen. Tuširajte se hladnom vodom. To pomaže. Kažu.

Lavovi sjaje prigušeno, i to namjerno, da ne zasjene druge vlastitim izgledom. Palite se na komplimente, i tako vas se može dobit da se razniježite i razvlažite. Znate vi i zagrebat po leđima od siline ljubavi. Svakome po zasluzi.

Strijelci se vole slikati. I doslovno, goli. Možda vas netko krene ucjenjivati s ovim ili s onim fotkama. Laka ste meta za svašta. Slobodne umjetnice Strelice, nemaju tih i takvih problema. One spavaju gole. Frajer samo uđe i sparkira se.

Bikovi su u plodnoj fazi evolucije. Koja glava vam radi probleme, gornja ili donja? S obzirom na kozmičke utjecaje, najvjerojatnije „instinktivno reagirate“ s onom donjom. I Bikice su bujno propupale. Kudgod ih pipneš tu su mehke.

Djevice su ovo ljeto ispekle svoj ljubavni zanat. U nekoliko ludih avantura naučili ste puno toga o navodnoj ljubavi. Čak i ako nije bilo seksa, ludovali ste. Što i kako dalje? Istina, ispravnost, mir, ljubav, nenasilje. Samo to. I sve imate.

Jarci su leteći. Neumorno jurcate uokolo. Malo vam sati treba da se naspavate. Za seks zornjak on(a) nije zainteresiran(a). Uvečer je uvijek ista (s)umorna priča. Šarate u vrijeme posla? U garaži, liftu, i u toaletu, sram vas bilo.

Blizanci padaju, ali se i uzdižu. Živite život turbulentno vjetrovit. Ne volite kišu, kvari vam osjetila. A Sunce? Planirate još koji morski dan, tamo gdje ste se ovoljetos slatko ljubili. Čuvajte se seksi mornara i njima sličnih morskih vukova.

Vage glume svetice, a iza „šminkeraja“ svašta toga se nevaljaloga skriva. Niste jako zloćeste, samo malo, a i to malo je dostatno za cirkus u krevetu. O vašoj savršenoj tjelesnoj (atribut) simetriji ovaj put nećemo. Presavršeni ste.

Vodenjaci su najotkačeniji od svih, a posebno kad im se Mars „vrti“ tu negdje, a to će narednih tjedana biti slučaj. Mars vas uvijek izbombardira! Ratne igre u krevetu i popratni fair play, nisu loša opcija za propadanje u nesvijest od svršavanja.

Rakovi se slabo troše, jer se osjećaju inferiorno. U vašem preosjetljivom slučaju, malo više samopouzdanja promijenilo bi puno toga na bolje. Kvalitetno izgledate, a u krevetu dajete razne popuste. Još jedna riječ za kraj. Akcijaaa!

Škorpioni su tiha voda, osim kad podivljaju od poplave strastvenih emocija. Još tjedan dana i Venera će ući u vaš znak, u kojem se „ta ista“ ne osjeća baš najbolje. Bit ćete divlji i neizbirljivi, ili ćete izbjegavati vući vraga za rep?

Ribe se okreću kako koji vjetar puhne. Nije riječ o neiskrenosti, već o nesnalaženju. Malo ste smušeni, ali u tome ima i neke prirodne ljepote. Žnjarate se i šlatate hitro i nepromišljeno. U seksanju ste genijalno melodiozni.