SEKSI HOROSKOP: Neke iza leđa gađa Mars, no neke će pogoditi nešto još strastvenije

Bikovi, Jarci i Ribe, ‘predvode kolonu’ najzaljubljenijih kasnozimskih sretnika i sretnica. Od navedenog astro trojca, dobrodržeće Rib(ic)e su seksi intimno najnadraženije.

Bikove i Jarce kroz život vode opipljivi (ziher) interesi, i ne padaju lako, brzo i ne provjereno u strastvene zagrljaje.

Na nebesima je status quo situacija.Tko jaše, jaše. A tko ne jaše, slobodno se ‘tamo dolje’ i sam počeše, ako ga baš zasvrbi. Povremena apstinencija nije loša stvar, ali ‘međunožna utreniranost’ ipak je puno veselija opcija bivstvovanja.

Ovnovi se prave važni. Maskirate vlastite slabosti prenapuhanom (gard) stilistikom. Ima ih koji popuše vaš ego trip, i onda vas slijede sateliti, a to vam baš i ne odgovara. Slobodni ste i nesigurni, i niste u nekoj turbo seksi situaciji.

Lavovi su sami sebi ideološki kontradiktorni. Lijevo, desno, i onda gađate drito u centar. A straga ništa? Šalimo se, ali nije da niste izgubljeni u prostoru i vremenu. Još ako ste s Ribom ili s Vagom, seksi vam je ludara u životu totalna.

Strijelci vrludaju uokolo, kud ih koji vjetar ponese. Mir vas ne zanima, jer sve radite da ostanete živčani. Izbjegavajte Vodenjake, jer će vas gurnuti u vatru nekontrolirane strasti. Možda vam takvo što i treba, da skroz posve ozdravite?!

Bikovi imaju konkretne ljubavne ciljeve. Originalno ste djelotvorni, i to vam je dobitna kombinacija za otvaranje raznoraznih vrata. Riba ili Jarac? Ribe vam se ovih dana mrijeste ko lude, a i vama libido divlja. Sve vam je kristalno bistro.

Djevice su lijepe kok(ic)e, skoro da i nema zgodnijih, i nesu jako fina jaja. Ako niste u pronatalitetnoj fazi razvoja, nema veze, možete se seksati iz čistog užitka. Ali s kim? Rogati Bik ili Jarac. Nitko treći nije vam savršeno po mjeri.

Jarci drže sve konce u svojim rukama. Venera vas je proljepšala, a Mars erotski razbudio. S Bikovima i Djevicama u tradicionalno ste dobrim odnosima. A nova kolegica, ljepotica, astro Vaga? Lakše ćete disati uz friški ljubavni zrak.

Blizanci nisu najsretniji, jer ih „iza leđa gađa“ Mars. Prevedeno, imate tajne neprijatelj(ic)e. Tko rovari protiv vas? Vaš bivši ili vaša bivša! Dijelili ste s njim ili s njom sve seksi najintimnije, i onda ste pregorili, ili ste se (na vrijeme) iskopčali.

Vage nisu lude za visibabama, jer vole suncokrete. Ako se preorijentirate na kaktuse, to bi bio znak da ste otišli na kiselo. Najljepši ste mirisni cvijetak, i uvijek vas ubere netko loš i nikakav. Prebrzo skidate gaćice, i to vam je to.

Vodenjaci su malo fiju, i to je svima (oko njih) jasno. Tko vas voli, voli vas, a tko vas ne voli, to je njegov ili njezin problem. I kakvi ste (trenutno) po pitanju seksa? Slabo, nula bodova, ali bit će bolje, već od prvog travnja pa na dalje.

Rakovi su relativno stabilni, i više nisu skroz u banani. Lubenice, naranče ili breskv(ic)e, koji su vaši seksi faktori? Tražite iskrenu ljubav, a uletavaju vam samo neki napaljeni promiskuitetni tipovi. Molite se Svevišnjem. To pomaže.

Škorpioni su ratoborni, i to puno previše. Spustite loptu na zemlju, i ne sukobljavajte se s ostatkom svijeta. I seksate se ratnički, i nikako drukčije. Škorpionka ne podnosi male miševe. Ona traži sebi ravnopravnog seksi orla.

Ribe se ‘sada negdje’ lako daju razmazit, jer su u pekmezavom razdoblju. Bitno vam je da vas snažno k sebi prigrli, i da je samo vaš i od nijedne druge ili treće. Sve je izvrsno za pet. Kupili ste ga nježnovlažnim sisanjem i usisavanjem.