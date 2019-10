SEDAM GODINA ISTRAŽIVALI KANALIZACIJU I OTKRILI: Zagrepčani sve više ‘šmrču’ kokain, ali jako ‘vole’ i još jednu drogu

Rezultati su pokazali da su u ukupnoj upotrebi droga najzastupljeniji gradovi poput Antwerpena, Amsterdama, Züricha, Londona i Barcelone

Znanstvenici sa Sveučilišta u Salamanci u Španjolskoj objavili su prije nekoliko dana rezultate sedmogodišnjeg istraživanja otpadnih voda gradova diljem svijeta. Cilj je bio otkriti trendove uporabe narkotika. Pod njihovom lupom našlo se čak 120 gradova među kojima su i Zagreb, Beograd, Sarajevo, Ljubljana…

Istraživači su koncentraciju usmjerili na traženje tragova kokaina, metamfetamina, amfetamina i MDMA-a.

‘Bijelo’ je omiljeno

Kako piše 100posto, regionalni podaci obuhvatili su istraživanje u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a mapa pokazuje da su u Beogradu i Zagrebu najpopularniji kokain, dok u Sarajevu najrađe troše amfetamine. Slovenska Ljubljana, prema karti pokazuje afinitet prema kokainu, ali u istraživanje je uključena tek godinu do dvije pa ti rezultati zasad nisu posve relevantni.

Zagreb je uključen u istraživanje svih sedam godina (od 2011. do 2017.) i upravo u njemu je od svih gradova u regiji zabilježen najveći porast upotrebe kokaina na području bivše Jugoslavije. Amfetaminska karta pokazala je kako je u razdoblju od 2011. do 2013. u Zagrebu on bio u padu, a od 2014. do 2017. nije uočen nikakav trend.

Raste i uporaba MDMA-a

S MDMA-a je obrnuto u prvom periodu zabilježen je porast uporabe u Zagrebu, a od 2014. do 2017. nije došlo do promjene trendova. Metamfetamin je pak potpuno nezanimljiv u hrvatskoj metropoli.

“Ovo je najveće istraživanje otpadnih voda ikada po broju zemalja (37) i gradova (120) koji su obuhvaćeni u periodu od 2011. do 2017. godine. Prikupljeni podaci dobiveni za kokain, amfetamin, metamfetamin i MDMA daju nam sveobuhvatnu sliku prostornih i vremenskih kretanja”.

Rezultati su pokazali da su u ukupnoj upotrebi droga najzastupljeniji gradovi poput Antwerpena, Amsterdama, Züricha, Londona i Barcelone, dok su gradovi u Grčkoj, Portugalu, Finskoj, Poljskoj i Švedskoj imali najnižu stopu ostataka droge u otpadnim vodama.