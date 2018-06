SBERBANK POTVRDIO: ‘Da, Poletaev napušta kompaniju. Evo zašto više neće biti zamjenik predsjednika Uprave’

Poslijepodne su se oglasili i iz ruske banke i potvrdili Poletaevljev odlazak, a otkrivaju da se radi o osobnom zahtjevu dosadašnjeg zamjenika predsjednika Uprave.

Reuters je danas donio vijest o odlasku prvog zamjenika predsjednika Uprave Maksima Poletaeva iz Sberbanka. Poslijepodne su se oglasili i iz ruske banke i potvrdili Poletaevljev odlazak, a otkrivaju da se radi o osobnom zahtjevu dosadašnjeg zamjenika predsjednika Uprave.

Nagađalo se da su propusti oko davanja kredita Agrokoru jedan od razloga zbog kojih Poletaev napušta tu funkciju, no s obzirom da će nakon ostavke ostati savjetnik predsjednika Uprave, i to prije svega kao osoba koja će nadzirati rješavanje situacije u Agrokoru, teško je vjerovati da je to razlog. Priopćenje iz Sberbanka prenosimo u cijelosti.

“Nadzorni odbor Sberbanka donio je odluku o promjenama u Upravi Banke. Prvi zamjenik Predsjednika Uprave Maxim Poletaev prestaje obavljati svoju trenutnu funkciju temeljem osobnog zahtjeva i želje za promjenom u svojim dužnostima i zaduženjima.

Gospodin Poletaev će ostati u Banci, te će obnašati funkciju Savjetnika Predsjednika Uprave Sberbanka. Na novoj će funkciji gospodin Poletaev prije svega nadzirati rješavanje situacije u Agrokoru.

Kroz ovu promjenu će gospodin Poletaev biti u stanju u potpunosti se usredotočiti na nagodbu u Agrokoru i njezinu provedbu, te će imati sva potrebna ovlaštenja za obavljanje ove zahtjevne zadaće. Gospodin Poletaev dosad je igrao ključnu ulogu u procesu postizanja nagodbe u Agrokoru, a očekuje se da će njegova nova uloga u Banci koja podrazumijeva odgovornost i fokusiranje na iznalaženje rješenja biti od koristi za proces izrade i provedbe nagodbe u Kompaniji“, stoji u priopćenju.