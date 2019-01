SADA SE ZNA ŠTO BRITANCI NE ŽELE, JOŠ MORAMO SAZNATI ŠTO ZAPRAVO HOĆE: No što točno od Brexita želi Europa?

‘Sad znamo što Britanci ne žele. Sada moramo saznati što žele’, komentirao je njemački ministar vanjskih poslova

Sporazum koji je Theresa May usuglasila s EU pao je u Parlamentu, i to prilično ponižavajućim rezultatom po premijerku, a u ponedjeljak je objavila svoj novi prijedlog, koji samo oni s puno mašte mogu nazvati planom B, obzirom da i dalje nije jasno što se točno predlaže oko granice između Republike Irske i Sjeverne Irske. A rok od 29. ožujka je sve bliži. No što od Brexita uopće želi EU?

MAY PONOVILA DA NEĆE NOVI REFERENDUM: No i dalje nema suvisli plan kako do sporazuma

Zajedničko tržište teško da će proći u Parlamentu

Europski vođe bi najradije da do Brexita uopće ne dođe. Sud EU je presudom potvrdio kako Velika Britanija u bilo kojem trenutku može povući odluku o izlasku. Presuda je, eto slučajno objavljena baš dan prije nego što se je Parlament trebao glasati o sporazumu za koji je bilo očito da je osuđen na propast. Koliko god su se takvom raspletu nadali i mnogi u Velikoj Britaniji, malo je vjerojatan.

Omiljeni plan B za EU bi bio da Velika Britanija, poput Norveške, postane članicom Europske slobodne trgovinske zone (EFTA). To bi Britance zadržalo unutar slobodnog tržišta. Velika Britanija bi zauzvrat trebala prihvatiti pravilo slobodnog kretanja, podvrgnuti se mnogim EU-pravilima i financijski doprinijeti proračunu iako ne bi više imala prava glasa. Zauzvrat bi Bruxelles bio spreman odgoditi Brexit najmanje do izbora za Europski parlament krajem svibnja.

Britanci ni sami ne znaju što žele

Ipak, takav rasplet sigurno ne bi prihvatili konzervativci koji žele “suverenitet” nad svojim granicama i neovisno zakonodavstvo, ali bi May mogla dobiti podršku drugih proeuropskih zastupnika. No najveći problem Europi je to što Britanci ni sami unutar sebe nisu dogovorili što točno žele od Brexita. EU od Velike Britanije očekuje da barem postavi svoje granice, odnosno pozicije od kojih ne želi odstupiti, recimo po pitanju carinske unije.

Njemački ministar vanjskih poslova je već jasno izrazio svoju frustraciju zbog neodlučnosti Britanaca. On je apelirao na vladu Therese May da definiraju u pozitivnoj formi svoje želje. „Mi sad znamo što Britanci ne žele. Sada moramo saznati što žele”, rekao je Heiko Maas, prenosi DW. Usprkos onome što ponavljaju zagriženi pobornoci Brexita, EU ne želi kažnjavati Veliku Britaniju.

Europa želi što uredniji izlazak

Naprotiv, oni bi voljeli što uredniji izlazak jer se ovakva situacija uništava britansko gospodarstvo, ali svakako utječe i na Eurozonu – od donekle banalnih poput rasta cijena nekretnina u Berlinu i Parizu , do čitavog tržišta kapitala.

Njemačka kancelarka Angela Merkel je najavila da će dati sve od sebe samo da Britanija uspije “sređeno” izaći iz Europske unije. Ona je naglasila kako je samo po sebi razumljivo da njezina vlada pomaže oblikovati proces izlaska u razumnom obliku. “Ne želimo da ljudi za 50 godina vrte glavom i pitaju se: Zašto se nisu potrudili pronaći neki kompromis?”

‘Irska neće ulaziti ni u kakve bilateralne pregovore’

Irska ministrica za europska pitanja Helen McEntee je naglasila kako Irska neće ulaziti u bilateralne pregovore s Velikom Britanijom oko tzv. backstop sporazuma koji predviđa da toliko dugo dok se ne pronađe konačno rješenje za pitanje irsko-irske granice, Velika Britanija ostane u carinskoj uniji. McEntee je naglasila da će Irska pregovarati samo kao jedna od 27 članica EU-a. “Mi nećemo i ne možemo pregovarati bilateralno jer to nismo činili ni tijekom cjelokupnog pregovaračkog procesa”, rekla je irska ministrica za irski javni servis RTE.

Iako su sve članice EU suglasne kako bi voljele što mekši Brexit, svaka od članica ima o svoje posebne probleme oko Brexita. Najveća briga Berlina je da zaštiti integritet zajedničkog tržišta i Njemačka je najjasnije dala do znanja da neće dopustiti da si Velika Britanija pobere vrhnje bez dodatnih obveza.

Francuze brinu luke, Španjolsku turisti

Francusku, uz zaštitu zajedničkog tržišta najviše brine da se promet u lukama obavlja neometano, bez da se smanjuju standardi. Daljnja briga je i ribarstvo što je tema o kojoj bi se tek u budućnosti trebalo iscrpnije diskutirati.

Španjolska graniči s britanskom prekomorskom enklavom Gibraltarom i tradicionalno ima jake trgovinske veze s Velikom Britanijom i jako bi voljela da razulareni, ali dobro potkoženi britanski turisti i dalje mogu na njihove plaže bez previše komplikacija, dok Poljsku muče upravo suprotni problemi – što će biti s Poljacima koje žive u Velikoj Britaniji.

…a Poljake tko će ih sada financirati

Osim toga, Poljsku baš kao i Rumunjsku muči što će biti s europskim proračunom jednom kada Velika Britanija prestane u njega uplaćivati, obzirom da su one jedne od onih zemalja koje više uzimaju iz blagajne nego što u nju daju.

S druge strane, neto platiše, a osim Njemačke tu prednjači Švedska, najviše brine da Britanci što skuplje plate brakorazvodnu parnicu jer ne žele da moraju dodatno puniti blagajnu. Ipak, jedna zemlja bi ostala najviše pogođena tvrdim Brexitom . Kao jedina zemlja s kopnenom granicom s Velikom Britanijom, Irska se trudi da se ta granica ne pretvori u tvrdu granicu koja presijeca irski otok. Zato EU i inzistira na tzv. backstopu, koji je bio i ostao najveći kamen spoticanja u pregovorima. No izgleda da će tako i ostati.