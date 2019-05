RUSKI DESANT NA ARKTIK: Pridruži li im se u velikoj akciji još jedna svjetska sila, Amerika i Zapad mogli bi upaliti alarm

Iako će se ovog ljeta vjerojatno govoriti o novom Hladnom ratu Arktiku, zbog najavljenih ruskih vojnih vježbi, u svojoj analizi Foreign Policy tvrdi da vjerojatno postoji manje razloga za zabrinutost nego što to većina misli

Postoji velika vjerojatnost da će ovog ljeta sigurnosni stručnjaci govoriti o novom Hladnom ratu na Arktiku gdje Rusija, iz godine u godinu, održava vojne vježbe koje svake godine postaju sve veće i složenije, piše Foreign Policy. Prema tvrdnjama Kremlja, prošlogodišnja ruska vojna vježba, Vostok 2018, službeno je uključivala oko 300.000 pripadnika službe, ovogodišnji Tsentr 2019 sigurno neće razočarati. Međutim, tvrdi Foreign Policy, vjerojatno postoji manje razloga za zabrinutost nego što to većina misli.

Velike vojne vježbe u Rusiji uglavnom su isplanirane i predvidljive, iako se kratke vježbe obično znaju odvijati u danima prije glavnog događaja. Država raspoređuje četiri glavne vježbe na rotirajućoj osnovi: Vostok (istok), Zapad (zapad), Tsentr (centar) i Kavkaz (jug), koje su povezane s ruskim vojnim okruzima. Posljednja vježba Tsentra bila je 2015. godine, a obuhvaćala je oko 100.000 vojnih osoba. Bila je usmjerena na ruske zapovjedne i kontrolne sposobnosti u jugoistočnom uglu Centralne vojne oblasti, koja obuhvaća ruske središnje regije Volge, Urala i Sibira.

Tri glavna cilja vježbe

Ove će godine vojna vježba Tsentr odvijat će se na sjevernom dijelu okruga na Sjevernoj morskoj ruti (NSR), pomorskom koridoru u nastajanju koji povezuje Europu i Aziju. Prema ruskoj vladi, vježba će biti usredotočena na održavanje visoke razine spremnosti za borbu u arktičkom okruženju. Pored toga, Tsentr 2019 će vjerojatno imati tri glavna cilja. Prvo, Rusija želi pokazati svoje sposobnosti sprječavanja protivnika u zauzimanju područja na Arktiku kao i sposobnost manevriranja na Sjevernoj morskoj ruti. Drugo, Tsentr 2019 će demonstrirati namjere Rusije da zadrži snažnu prisutnost na Arktiku. Međutim, taj plan nije ni iznenađujući ni nov. Sama geografija čini Moskvu najvećim arktičkim igračem, a Kremlj nikada nije sakrivao svoju želju da zadrži vodstvo. Konačno, vježba nastoji pokazati da Rusija može zaštititi svoja energetska ulaganja na Arktiku.

Tijekom održavanja Tsentra 2019 bit će prikazan novi ruski hardver stvoren za arktičku regiju, uključujući sustave protuzračne obrane Tor-M2DT i glavne borbene tenkove T-80BVM. Novi radarski sustavi i obnovljene vojne baze iz sovjetskog doba također će biti pokazane. Većinom ti kapaciteti doimaju se defanzivno i ne osobito alarmantno, posebno ako se uzme u obzir da ruske trupe imaju malo stvarne pripravnosti za njihovo korištenje u arktičkom okruženju.

Konačno, ima smisla u tome da Rusija želi svoju nedavnu nametljivost u Sjevernoj morskoj ruti podržati s vojnom moći. Moskva je ove godine uvela novi tranzitni protokol za to područje koji obvezuje strane države i tvrtke da ugoste ruskog pilota tijekom navigacije NSR-om te propisuje da se strancima u bilo kojem trenutku može uskratiti prolaz.

Zapad treba biti na oprezu

Iako će vojna vježba Tsentr 2019 uglavnom biti obrambena, Zapad i dalje treba biti na oprezu. Zabrinjavajuć je i veliki opseg, tj. razmjer vježbe. Nije iznenađujuće, piše Foreign Policy, da će ruska Sjeverna flota biti angažirana u ovoj vježbi, zajedno sa svojim osobljem Središnje vojne oblasti, novim ruskim vojnim “arktičkim brigadama” i trupama Organizacije Ugovora o kolektivnoj sigurnosti, koja uključuje Armeniju, Kazahstan, Kirgistan, Rusiju, Tadžikistan i Uzbekistan.

Međutim, šuška se da također sudjelovati i ruska pacifička flota. Dokazivanje sposobnosti konvergencije pomorskih sredstava u Sjevernom Atlantiku je impresivno, iako većinom simbolično. Zapad će također morati pripaziti hoće li Kina sudjelovati u vojnoj vježbi Tsentr 2019. Naime, kineske su se snage pridružile prošlogodišnjoj opsežnoj vježbi Vostok 2018., a kako se dvije nacije sve više približavaju, nije isključeno da se neće ponoviti nešto slično i ove godine.

Ako Kina ne bude pozvana, to će biti jasan signal da prisutnost te zemlje na Arktiku nije poželjna. Naravno, s obzirom na količinu kineskih ulaganja u rusku arktičku energetsku infrastrukturu i njezin strateški interes za pristupanje NSR-u, ruski predsjednik Vladimir Putin teško bi mogao izbjeći kineskog čelnika Xi Jinpinga. Ako u Tsentru 2019 dođe do ujedinjenja, zapadni političari bi to trebali uzeti u obzir.

Briga je nepotrebna?

Bez obzira što će se dogoditi, za očekivati je da će izvješćivanje s Tsentra 2019 biti prenapuhano. Rusi ne dolaze, tvrdi Foreign Policy, već je njihova prisutnost na Arktiku legitimna, a Tsentr 2019 će u konačnici pokazati obrambene sposobnosti Rusije. Militarizacija Arktika bojazan je koja pripada vremenu “Hladnog rata”, a u današnjem međusobno povezanom svijetu postoji puno više poticaja za suradnju nego sukob. Arktičke snage su to prepoznale i već neko vrijeme drže regiju slobodnom od napetosti Rusije i Zapada.

Najvjerojatniji put do sukoba na Arktiku i dalje je pogrešno procijenjen, zbog čega bi ostale arktičke sile (Kanada, Danska, Norveška i Sjedinjene Države) trebale početi jačati bilateralne dijaloge s Moskvom. U međuvremenu, morati će jednostavno ignorirati medijsko izvještavanje o ruskim vojnim vježbama zbog kojih se može činiti kao da dolazi rat, piše Foreign Policy.