RUŠI SE KULTNI ZAGREBAČKI KLUB: Generacije oplakuju omiljenu ‘rupu’ u kojoj su dočekana tolika jutra; ‘Ukrali su moju mladost…’

Sidro, omiljeno mjesto svih onih kojima su drugi klubovi u 4 ujutro zatvorili vrata, danas se ruši.

Vijest je to koja je šokirala mnoge kada su vidjeli objavu na službenoj Facebook stranici Sidra.

“Jutros započelo rušenje Sidra”, pisalo je uz fotografije na kojima se jasno vidi kako je ovom omiljenom okupljalištu došao kraj.

“Odlučili su da je to ruglo grada i da treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat za iseliti. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sad iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti”, kazao je za Večernji jedan od članova upravnog odbora Sidra Ivan Stojanović.

Reakcija nije nedostajalo i mnogi su bili u najmanju ruku razočarani i šokirani ovom viješću.

“Ukrali su moju mladost”, “Tu smo najbolja studentska jutra proveli… kakva šteta za buduće generacije..”, “Vrijeme je da se krene” se više nikad neće slušati isto :(“.