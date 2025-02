'TAJNO SAM SE NADAO' / Vitomir je prvi Hrvat koji je držao dah više od 10 minuta: Otkrio nam je kako je to uspio

Sjećate se ono kad sam vam rekla da navijete alarm za 10 minuta: e sad zamislite da otada do sada uopće niste disali. U 10 minuta mi smo stigli govoriti o mineralima, vidjeli smo Trumpovu Gazu, čuli sve o Dodiku, pogledali rengen, a jedan Hrvat svo to vrijeme mogao je držati dah. Vitomir Maričić, riječki ronioc prvi je Hrvat koji je držao dah punih 10 minuta i 8 sekundi. Kako je to uspio pogledajte u prilogu