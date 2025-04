'MUČILA SAM TIJELO' / Ovo je Demi Moore prije 22 godine na naslovnici, a pogledajte je sada: 'Izgledam staro'

Možda nije dobila Oscara, ali zato je Demi Moore najljepša žena 2025 godine. Odlučio je tako magazin People i 62 godišnju glumicu proglasio najljepšom. Velik broj ljudi oduševljen je što je titula pripala ženi od 60 plus koja ima unuku, shvatili su to kao snažnu poruku o prihvaćanju starenja i ljepoti u godinama. Ali ima i onih koji se bune što glumica propovijeda da prava ljepota dolazi kad je čovjek u potpunosti zadovoljan onime što jest: a očito je napravila brojne estetske zahvate. Najzanimljivije od svega je što ju je do titule doveo film Substance, sve već znate, film o opsesiji mladošću. Više pogledajte u prilogu Darinke Trgo.