Od FER-a i sviranja trombona do stihova koje napamet zna pola Hrvatske: IDEM otkrio zna li popravit veš mašinu

"Neki ljudi misle da sam čudan. Drugi ljudi misle da sam normalan. Prijatelji briju da sam glupan. Roditelji misle da sam pametan. Ako nemate pojma o čemu govorim - ne brinite, znaju vaša djeca. Tako to izgleda kad na stageu divlja IDEM iliti Antun Aleksa. To je i punk i pop i indie, kojeg obožavaju mladi, ali i kritika. IDEM je dobio i nagradu Porin i nekoliko nagrada Rock&Off. Stihove koje sam piše napamet zna pola Hrvatske, a možda najvažnije pjeva univerzalnim jezikom jedne generacije.A kako je nama u Direktu važno sve što je važno mladima, moj je gost večeras Antun Aleksa, poznat kao IDEM", rekla je voditeljica Direkta Mojmira Pastorčić najajvljujući svog gosta u emisiji. I odmah krenula direktno u glavu s pitanjem:

Kud ideš?

A evo idem kud god mogu.

Otkud to IDEM?

Dok sam još bio u srednjoj školi dolazio je u Hrvatsku tada meni jedan od najdražih bendova koji se zove Nofx i kad sam vidio da dolaze toliko sam se nabrijao na to da sam promijenio ime na Facebooku u Antun Idem i ostalo je to ime na fejsu i društvenim mrežama godine i godine poslije dok neki ljudi više i nisu znali kako se prezivam pa su mislili da sam Idem. I onda kad je došao taj moment da ću raditi nešto solo, učinilo mi se to kao zgodna prilika za iskoristiti taj neki alias koji sam si potpuno slučajno nadjenuo.

Ali dobro je uspjelo, čini mi se da se dobro ulovilo?

Ispalo je super i simpatično i da ima smisla. Nisam nikad razmišljao u životu da ću imati solo karijeru niti da ću raditi išta ovog tipa. I onda je baš bilo kao - ajde idem u to, pa šta bude bit će. I tako je nekako ispalo dosta i simbolično.

Dosta mi se nekako brzo čini da ti se dogodio ovaj tvoj uspjeh?

Taj prvi singl je bio u 1. mjesecu 2023. I odmah sam nešto naslutio jer su ljudi koji su to čuli imali baš neku jako veliku reakciju na to. Od puno ljudi sam dobio jako lijepe komentare, čak i prije nego što sam počeo izbacivati muziku. Puštao sam to nekim prijateljima, ljudima koji su mi bliski i uvijek bi mi govorili da je to nešto dobro. Ja sam uvijek mislio da će to biti neka mjuza za moj širi krug prijatelje. Mislio sam da je to nešto s čime se mi poistovjećujemo kao društvo. Nisam mislio da to možda baš može buknuti na nekoj većoj razini.

Dosta je buknulo, moram reći. Prošli tjedan sam bila na Marulićevu trgu gdje je bio koncert povodom Dana Zagreba. Ti si nastupao zajedno sa svojim bendom. Zapravo je nevjerojatno bilo. Ogromna energija. Svi znaju sve riječi. Ne znam kada sam zadnji put nešto vidjela. Vi luduje te na stageu oni luduju u publici. Dosta te vole...

Meni je to osobno doslovno ostvarenje snova. Takva situacija, ta lokacija, taj Marulićev, fantastično. Obožavam taj ambijent, gdje su ljudi i pored stagea i ispred stagea, i sa strane, kad su svugdje. Sve je nekako tako zaokružena ta publika. Premoćno mi je to bilo i to ono da se svi singalongaju ili da sviramo neku stvar i vidiš pol publike, svi skaču u ritmu. Prekrasno je bilo. Baš je cijeli bend nakon svirke kad smo se spustili sa stagea rekli: Ovo je bilo nešto veliko, ne znamo, ali baš je bilo nešto. Nešto je prekrasno bilo u tom uopće cijelom događaju. Tih pet bendova koji možda nisu toliko poznati nekoj široj javnosti naprave velik koncert u centru grada. Mislim da je to baš neki veliki pomak za našu scenu i generalno kulturu.

Svi znaju sve riječi. Pjesme ti nekako dopiru do te mlade publike. Rekla bih da je jedan od tih razloga taj jezik kojim govoriš u pjesmama koje pišeš. Recimo, zanimljivo mi je ime albuma 'Poyy'. Nitko stariji od 50 godina ne zna što to znači.

Pa nemam pojma. Mislim da sam vjerojatno sam morao objašnjavati to jako puno ljudi, ali sad iskreno, nisam toliko ni dobio pitanja oko toga. Mislim da možda čak ekipi nije ni važno. Odluka moja je bila kad sam krenuo raditi te svoje solo pjesme da se uopće neću libiti korištenja žargona i psovanja i štogod treba. Sve će biti ono kako se ja izražavam u životu. Probat ću se ne filtrirati jer ne radim to ni za koga osim za sebe i jednostavno i zato ima to ime koje pola ljudi neće skužiti. Fore koje ljudi neće skužiti. Meni je to OK. Možda je fora čuti da se netko izražava kao ti.

Pa ja mislim da taj jezik koji imaš u pjesmama zapravo dosta i je pridonio da te ljudi vole jer govoriš nekim jezikom koji razumiju. Završio si FER, zašto nisi inženjer?

Radio sam 5 godina u firmi i ovim putem pozdravljam koji su bili jako dobri prema meni i to je sve bilo predivno. Ali jednostavno nisam mogao sjediti na dvije stolice cijelo vrijeme, a znao sam da se želim baviti mjuzom još od faksa. Ali dao sam priliku jer nakon pet godina FER-a rekao sam da idem malo radit taj posao. I stvarno mi je bilo na momente super. Ali jednostavno, u glavi sam uvijek dogovarao koncerte, organizirao evente, pisao pjesme. Uvijek sam bio drugdje i sad sam samo tu.

Možeš li popravit pojačalo?

Znači ne, grozno. To je ono kad me netko pita kao možeš li mi popraviti veš mašinu za tebe. Ne, ne.

Išao si u glazbenu školu. Koje sve instrumente sviraš?

Pa ja sam ustvari završio glazbenu školu za trombon, ali nekako primarno najviše sviram gitaru. Mogu se uhvatiti bubnja, basa i svih tih nekih bendovskih instrumenata, ali to više onako kad se zezamo.

Jesu li te susjedi mrzili kad si svirao trombon?

Mislim da je to sigurno jedan od razloga zašto nisam baš vježbao. Nisam baš mogao to raditi doma.

Reci mi za kraj tko to s tobom nije htio slušati punk?

Ne, ne to je fikcija. To je jedna pjesma koja je meni bila jednostavno smiješno. To sam curi odsvirao i rekao kako ne bi bilo preglupo da postoji pjesma koja ima taj refren. I ona je rekla da je to hit sto posto. Užasno je glupo i eto, onda je nastala cijela pjesma.