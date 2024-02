Novi alat umjetne inteligencije Sora koji riječi pretvara u video zasad je dostupna vrlo rijetkim sretnicima. Među prvima na svijetu isprobao ju je Direktov gost redatelj i umjetnik Filip Filković Philatz, čovjek čija dijela uz pomoć umjetne inteligencije, jako dobro poznajete: od političara koje je pretvorio u pjevače do javnih osoba koje su postale Meštrovićevi kipovi.

Filip Filković Philatz ističe kako je ovo dosad najveći skok i da će skokovi u razvoju umjetne inteligencije biti sve veći i veći, ali da se neke stvari neće moći generirati

"Ono što se ne može generirati su lica, portreti i ovi razgovori, ovaj naš razgovor, to se još ne može generirat", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto bi, piatju se mnogi, onda bilo tko plaćao reklame, snimao ih ili videospotove ako može samo napisati - generiraj mi reklamu?

"Dogodit će se jedna saturacija tog sadržaja koji će naprosto izgledat fake. Uvijek će se cijenit to nešto što radiš sa rukama i koliko god je ovo sad trendi i bit će trendi jedan period. Ali to će doći do jednog maksimuma i to će samo pasti", objašnjava Filković Philatz.

No, opasno je, ako ne možeš više vjerovati onome što vidiš da nije stvarno nego je generirano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno ljudi s trenutno ne može ni percipirati kao nešto što je stvoreno umjetno i povjerovat će kada vide neku sliku. Ali oni koji će prepoznati da je to bilo fejk, uvijek će gledati detalje ruke, oči. Je li nešto neskladno u tijelu", naglašava Direktov sugovornik.

U Sori ima dosta grešaka, ističe, ako se precizno gleda.

"Uglavnom gledamo kompletan kadar koji izgleda kao savršeno, ali tu su neke mikro situacije ako noge koje pogrešno hodaju, žena koja odjednom ima samo žlicu u ruci, ali te stvari će se riješit u roku od dva mjeseca", kaže Filip Filković Philatz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli razgovor pogledajte u videu.