Kina je osamdesetih godina bila puna plakata majki s jednim djetetom. Pa su nakon 40 godina dobili zemlju staraca u kojoj nema tko raditi. Sada ih mame da imaju više djece i to tako što objavljuju posebne reklame na državnoj televiziji, i natjecanjima ljepote gdje se natječu trudnice. Čak i repaju kako je super imati troje djece. Ali, Kina nije jedina koja ima problem s natalitetom.

Japan nema koga zaposliti. Službeno su najstarija nacija na svijetu, svaki deseti Japanac ima preko 80 godina.

"U mnogim mjestima osnovne škole su se zatvorile jer nema više djece. To se sada događa. Jako puno je starih ljudi u Japanu, a problem je što su sami, obitelj ne brine o njima. Jako malo ljudi živi s roditeljima. Tako da nema pomoći tamo", govori nam Japanc u Hrvatskoj, Shin Takahashi.

Njihovi stručnjaci čak tvrde: Japan je vjerojatno prva zemlja koja je poznate kao zemlja bez seksa. Već 16 godina drastično im opada broj stanovnika, a hrvatski japanac za Direkt objašnjava što bi mogao biti razlog.

"Mnogi žele više djece, ali također, kalkuliraju koliko novca im treba za uzdržavanje djece, za fakultet. Razmišljaju koliko novca im treba. Primijetio sam i da nam se izbor zabave promijenio. Potpuno je drukčije danas. Danas je dovoljno sjediti kod kuće, gledati Netflix ili slično i tako uživati, ljudi nemaju potrebe izaći vani", objašnjava nam Shin.

I možda smo mislili: ima nas 8 milijardi i broj i dalje raste. Ali, to ne znači da se rađa više djece, već samo - živimo dulje. Rast će trajati još nekoliko desetljeća, no časopis Lancet piše da će se do kralja stoljeća stanovništvo smanjiti u gotovo svakoj zemlji svijeta.

Broj ljudi posljednjih 50 godina naglo raste, a vrhunac ćemo doživjeti, prema nekim prognozama, negdje 2085. nakon čega slijedi - nagli pad. New York times piše, ako se nastavi trend u kojem po obitelji imamo 1.6 djece - svijet će biti u velikom problemu.

"To ide kontra one teze da će nas biti previše na kugli zemaljskoj, da ćemo jedni druge pojesti…To ne drži vodu, jer povijest nas, ako ništa drugo, uči da ljudi imaju sve manje djece što smo razvijeniji. Kada gledamo projekcije prije 50, 100 godina sve su predviđale sve manje i manje djece, ne ide u nikojem drugom smjeru to, pada fertilitet", objašnjava nam demograf, Marin Strmota.

Problem je to za ekonomiju, radnu snagu, pa i za društvo. O budućim bakama i djedovima možda se neće imati tko brinuti. I to bi se moglo dogoditi svima, kažu stručnjaci, od Kine do Hrvatske jer i Europa ima problem s bebama.

"To je taj trend koji zahvaća razvijene zemlje, paradoksalno je da što smo razvijeni to manje djece imamo. ALi to je zbog niza čimbenika. Kako će svijet izgledati za 100 godina onda? Bit ćemo stariji i bit će nas puno manje, barem u Hrvatskoj", govori nam Strmota.

Da je najveći problem civilizacije to što se ne rađa dovoljno beba - često upozorava i Elon Musk. Dok razvija rakete za odlazak ljudi na Mars, sada se zajedno sa znanstvenicima puta - tko će u budućnosti uopće ostati na Zemlji?