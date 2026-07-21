Kovačević nakon remija: 'Da smo ranije izjednačili, slavili bi'

Dinamo je u utorak 1-1 remijem protiv Thuna otvorio novu sezonu, a trener Mario Kovačević podijelio je svoja viđenja s Donnom Dianom Prćić.

"Stvarno smo htjeli pobijediti. Dobro smo ušli u utakmicu i držali se prvih 20-ak minuta, ali onda su došle te neke stvari koje Thun dobro radi - duge lopte i tu nismo bili dobri. Imali smo i dosta prilika, ali smo u fazi napada bili prenervozni i zato smo gubili to prvo poluvrijeme", rekao je Kovačević, koji je potom komentirao i probleme s obranom:

"Vidjeli ste i sami, igrači Thuna su dosta jaki i tu su nam radili probleme. Na taj su način i zabili taj gol."

Trener Dinama također je otkrio što je rekao igračima na poluvremenu da su se tako "trgnuli" i raspoloženi ušli u nastavak utakmice.

"Bio sam nervozan, ali znao sam da možemo bolje. Nije bilo neke panike, bili smo mirni i dogovorili se da moramo trčati na te duge lopte gdje smo imali problema i to smo u drugom poluvremenu puno bolje radili", rekao je Dinamov trener i nastavio:

"Također sam im rekao da moramo biti mirni u fazi napada, da moramo više šutirati, ali smo i u drugom poluvremenu previše komplicirali. Moramo reći i da je protivnik dvaput izbijao lopte s gol-crte, ali eto... Bili smo uporni i prvi pravi udarac odmah je bio gol. Šteta što se to dogodilo na kraju jer mislim da bismo, da smo ranije izjednačili, stigli do pobjede", zaključio je trener Dinama Mario Kovačević, koji je za kraj zahvalio navijačima koji su došli dati podršku hrvatskom prvaku.

"Hvala svim navijačima koji su nam puno pomogli. Htjeli smo ih nagraditi pobjedom, ali eto... Mislim da je bila zanimljiva utakmica i na Maksimiru imamo priliku proći dalje."

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.