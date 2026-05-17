Kad su ga osudili za prvo ubojstvo, bio je sretan što će stići na ručak: 'Bio je opsjednut sotonizmom i smrti'

U tijeku je intenzivna potraga za ubojicom Kristijanom Aleksićem koji je pobjegao nakon što je sinoć ubio 19-godišnjeg dostavljača pizze. Aleksiću je to već drugo ubojstvo. Za prvo je 2002. dobio 12 godina zatvora.

Podsjetnik tu na strašnu tragediju je u Prgometu, kada je tada 18-godišnji Aleksić prvi put ubio, prije 34 godine. Dok je šetala do bakine kuće, na cesti je 17 puta uboo 22-godišnju Marijanu Šučević. Čak je i preradio vrh noža, omotao ga kabelom kako bi imao što čvršći hvat. Koristio je i metalnu šipku. Jezivi zločin mještani nikad neće zaboraviti. Rijetko o njemu i govore.

"To je bila cura 22 godine, užas. Cura je radila u bolnici. On je došao u Prgomet, nije odavde. Otac mu je radio na željeznici", govori Damir Bujić iz Prgometa.

'Nije pokazao nikakvu empatiju'

Sve je priznao tek 2001., kada je počelo suđenje. Osuđen je na 12 godina zatvora, uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Prije 25 godina, tijekom suđenja, s Aleksićem se susreo i novinar Dragan Miljuš koji se prisjetio: "Ta njegova reakcija, on nikakvu empatiju nije iskazao, nikakvu zabrinutost. Bio je vrlo sretan što još nije bilo podne, pa će stići sa suda na vrijeme u zatvor kako bi mogao ručati. Njemu su sudili kao da je ubrojiva osoba, a sama ta reakcija na presudu, je govorila da je riječ o osobi koja ima ozbiljne psihičke poteškoće".

Ako se utvrdi da je netko bio ubrojiv, smanjeno ubrojiv ili bitno smanjeno ubrojiv, i ako sudski vještak kaže da je toj osobi potrebno psihijatrijsko liječenje, uz kaznu moguće je izreći i mjeru liječenja, poručio je odvjetnik Damir Primorac.

Liječio se na psihijatrijskom odjelu splitske bolnice. Njegova majka opisivala ga je kao tihog, povučenog, introvertnog, jače fizičke građe. Sam je priznao da je na dimnjaku obiteljske kuće napisao datum svoga prvog ubojstva, bio je opsjednut scenama filmskog nasilja.

"Izašle su na vidjelo i neke njegove fantazije, kult sotonizma, smrti, šestice, dečko je stvarno bio opsjednut tim nekim stvarima. Međutim, psihijatrijska struka je utvrdila da je on ubrojiv i tako mu se sudilo", prisjeća se Miljuš.

Psihijatar: 'Neki se ljudi rađaju zli'

O svemu smo razgovarali i sa psihijatrom Hermanom Vukušićem, koji radi s ljudima takvog profila. "Zlo se može definirati kao dijagnoza odnosno kao psihička nativna kategorija. Neki ljudi se jednostavno takvi rađaju i mislim da se ovdje radi o takvom jednom tipu osobe", kaže.

Nažalost, u 50. godini, u Drnišu, Aleksić opet ubija. Ovog puta 19-godišnjeg dostavljača pizze.

Psihijatar Vukušić zaključuje: "Ono što znam da je on nakon izlaska iz zatvora u svojoj sredini, a Drniš je mala sredina, to je moj kraj porijeklom sam od tamo. U toj sredini manifestirati takve oblike ponašanja i dozvoliti da se ovo dogodi - mislim da je tu sustav ipak malo zakazao".

Smatra da se sustav postavio tako da stručnjacima koji se bave mentalnim zdravljem da malo više slobode, možda bi neki životi bili spašeni. "Nažalost, situacija je danas takva da je sustav liberaliziran, da ljudi poput psihijatara i psihologa nemaju mogućnost upozoriti i inicirati prisilne hospitalizacije ovakvih slučajeva", komentira Vukušić.

A ovaj najnoviji slučaj ubojstva nije potresao samo drniški kraj, već cijelu zemlju.