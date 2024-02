Ne trebate paničariti, niti se bojati, u Zagrebu se ne čuje sirena za zračnu opasnost, nitko ne ide u skloništa. Još. U studenom bi ta mogućnost mogla postati realnija, ako pobijedi Donald Trump i ostvari svoje riječi da ohrabri Rusiju da članice NATO-a koje ne plaćaju dovoljno za obranu, napadne.

Zbog te Trumpove prijetnje na sastanku NATO ministara obrane u Briselu opet se naveliko pričalo o financijskim obavezama prema Savezu, onih famoznih dva posto BDP-a za obranu, koliko sad izdvaja samo 11 od 31 članice. Sedam ih planira dva posto dostići ove godine, Hrvatskoj treba još malo vremena.

"U idućih nekoliko godina će Hrvatska dostići tih dva posto. Ono što je ključno jest da svake godine za određeni postotak idemo prema tih dva posto", rekao je nakon sastanka ministar obrane Ivan Anušić.

Kako Trump nije sklon strpljenju, ako pobijedi teško da će ikoga čekati godinama. Ipak, nakon nastupa u praznoj sabornici, šef diplomacije Gordan Grlić Radman u izjavi za Direkt nije zvučao zabrinuto. "Neće se to dogoditi. Gospodin Trump je sada u toj izbornoj kampanji. Naravno, on je osebujan na svoj način, ali ne može se dovesti u pitanje savezništvo", rekao nam je Grlić Radman.

Što će biti ako pobijedi Trump?

Iako baš to Trump stalno radi. I što onda, hoće li Vladimir Putin, na krilima Trumpovih riječi, rat iz Ukrajine širiti na Europu, pa i do Hrvatske? "To je onda totalni europski rat u koji su uključene sve zemlje. Hrvatska bi mogla biti meta, zbog svoje prometne važnosti. Dakle, mogla bi biti gađana infrastruktura, da se onemogući promet energenata", smatra bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević.

Čak i Trumpovi pristaše u Hrvatskoj njegove riječi uzimaju ozbiljno, kao dodatnu potvrdu njihove ideje o vraćanju vojnog roka. "Ako Amerika ide u ovom smjeru i, recimo, pobijedi Trump na jesen, to će još više potvrditi našu tezu da Hrvatska sama treba osigurati spremnost, u slučaju nekih ugroza u budućnosti", rekao nam je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

A pazite ovo: "genijalac", kako je Putina zvao Trump, dao je intervju ruskom novinaru, i odgovorio na pitanja koja mu neki dan nije postavio Tucker Carlson, od kojeg je, kako je sam rekao, očekivao više agresivnosti. U dva sata, recimo, Tucker ga nije pitao koga želi kao predsjednika, ruskom novinaru odgovorio je iz topa. "Tko je bolji za nas? Biden ili Trump?", pitao je novinar. "Biden. On je iskusniji. Predvidljiviji. On je političar stare škole", odvratio je Putin.

I političar koji je Putina nazvao diktatorom, teroristom i čistom bitangom. S druge strane, već se godinama priča da su Trumpove poslove financirali i ruski oligarsi. "Moglo bi se pretpostaviti da Rusija raspolaže polugama utjecaja na Trumpa, vjerojatno je Putin želio izbjeći stvaranje tog dojam i zato je pozitivno ocijenio Bidena", misli Kovačević.

A Trump je pak jutros opet bio na sudu u New Yorku, bezuspješno pokušavajući zaustaviti suđenje zbog mita pornoglumici. "Ovo je samo način da mi se naškodi na izborima jer vodim za puno. Vodim s brojevima koje nitko prije nije vidio", rekao je novinarima Trump.

I bez obzira što pretjeruje, i što ga čekaju i razna druga suđenja, činjenica je da vodi i da je u ovom trenutku favorit za drugi mandat pa možda bolje da se Europa spremi za naplatu NATO računa.