'KAO JAVNI RASPAD BRAKA' / 'Žohari, štakori, lipovi' i raspad HSS-a: 'Beljak samo tipka po mobitelu'. On odgovara: 'Pol njih ne znam tko su'

Dva dana prije raspuštanja Sabora, raspao se klub HSS-a i Radničke fronte. Seljačku stranku napustio je glavni tajnik koji je uz podršku desetero HSS-ovaca za samovolju optužio šefa stranke. Krešo Beljak sve je te optužbe slušao uz osmijeh, a kako je uzvratio i što to znači za lijevu koaliciju koja želi na vlast? Zna Dajana Šošić. Stislo se njih deset rame uz rame - kako bi složno napustili stranku. A sve, tvrde pobunjenici, zbog samovolje predsjednika Kreše Beljaka. Koji je pak osipanje stranke kojoj je na čelu - pratio iz publike. "Čovjek najprije potpiše sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore sa Socijaldemokratima, a onda počne pregovarati sa SDP-om, a da nije raskinuo koaliciju koju je već dogovorio!? Jeli to normalan predsjednik", kaže Siniša Kesić, član Glavnog odbora HSS-a. Zvučalo je na trenutke kao javni raspad lošeg braka. Pobunjenici planiraju okupljanje manjih stranaka koje su nastale iz HSS-a i pripreme za lokalne izbore. "Ovo je koordinirana akcija HDZ-a i Domovinskog pokreta, koja HSS-u neće napraviti nikakvu štetu", kaže Krešo Beljak. Iz Domovinskog pokreta to demantiraju. "Ovo što je izjavio, to je obični nonsens", rekao je Stephan Bartulica. Pregovori SDP-a i partnera oko mjesta na listama tek slijede - i prema svemu sudeći, neće biti laki. SDP preko manjih stranaka - lovi potencijalne mandate, a one slamku spasa za mjesto u Saboru.