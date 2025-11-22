Snijeg diljem Hrvatske: Pripremite se na još hladnije i vjetrovitije vrijeme!

Iako je hladno i vjetrovito, bit će nam još hladnije i još vjetrovitije! S juga nam se približava ciklona zajedno s frontama, a sa sjevera se prema nama širi hladan zrak i ovo je zapravo najčešća situacija u kojoj snijeg pada i u nizinskim krajevima, a u gorju svakako!

Sutra ujutro u većini krajeva snijeg, slabiji u istočnom dijelu zemlje, ali u većini nizinske Hrvatske umjeren, barem povremeno i stvarat će se tanji snježni pokrivač! Jutarnja temperatura između -4 i nula, na Jadranu od 4 na sjevernom do 10 na južnom dijelu. Na Jadranu će najveći problem biti olujna bura s orkanskim udarima koja će prekinuti promet između unutrašnjosti i obale!

Temperatura se tijekom dana neće previše mijenjati, tek za nekoliko stupnjeva pa će najviša biti od 1 do 3. Padat će uglavnom snijeg - i u nizinskim predjelima i u obližnjem gorju, bit će hladno i vjetrovito uz umjeren sjeverac! Zanimljivo je spomenuti da je prema našim podacima Zagreb tijekom studenog u proteklih 20 godina tek 3 puta imao snijeg!

Na Jadranu jaka bura

Zimski dan i na istoku zemlje, ali uz nešto slabiji snijeg i susnježicu. I ovdje oblačno, hladno, a temperatura oko dva stupnja

Na južnom Jadranu i sutra nestabilno pa će povremeno biti grmljavinskih pljuskova i jake kiše. Puhat će jaka i olujna bura, ali na krajnjem jugu jugozapadnjak i jugo

Bura će biti najjača na sjevernom i srednjem dijelu gdje će imati orkanske udare. U gorju će cijeli dan padati umjeren snijeg i stvarat će se deblji snježni pokrivač. Bura će nositi snijeg i na obalu, a jasno je da će uz takve vremenske uvjete i promet biti prekinut između unutrašnjosti i obale

U nedjelju smirivanje vremena

Nakon ove zimske idile, u nedjelju se vrijeme smiruje - razvedrit će se, oslabjet će vjetar, a idući tjedan bit će opet i osjetno toplije. Novi val kiše i snijega bit će u utorak, ali snijeg će tada padati čini se samo u gorju! Zapuhat će opet južina i jugozapadnjak pa onda iskoristite ovaj zimski, snježni vikend koliko nam prilike budu dopuštale!

I Na Jadranu od nedjelje smirivanje vremena. Najvažnije je da će bura oslabjeti i zapuhat će sjeverozapadnjak, a idući tjedan jugo i južina što će najaviti i novu kišu. Najobilnija će biti u utorak, ali povremeno će padati većinu idućeg tjedna.

Sutra hladno uz snijeg i buru pravi zimski dan, ali vrlo brzo vraćamo se južini - već idući tjedan!