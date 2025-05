Velike promjene u HŽ-u, očekuju se kašnjenja, ali i otkazivanja linija: 'To je taj korak'

Hrvatske željeznice za nadolazeći produženi vikend najavljuju promjene u željezničkom prometu. Umjesto vlakova, autobusi zbog obnove pruge Dugo Selo - Križevci i Križevci - Mađarska.

Očekuju se i kašnjenja, ali i otkazivanje linija od sutra i to od zagrebačkog Glavnog kolodvora do Sesveta, Vrbovca, Koprivnice, Banove Jaruge, Novske, Novoselca, Požege, Osijeka i Nove Kapele u obama smjerovima do 1. lipnja. Detaljnije o voznom redu tijekom vikenda možete pročitati OVDJE.

Između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će takozvani kružni autobusi. Putnici, bez brige, ako ste kupili kartu za vlak, ona vrijedi i za autobus na toj relaciji. Ipak, Hrvatska je ušla u jedno intenzivno razdoblje rekonstrukcije i modernizacije pruga, a toga će biti još.

Evo kada se očekuju zastoji

Član Uprave HŽ Infrastrukture Marijan Ćužić ispričao se svim putnicima na mogućim kašnjenjima. "Od 30. svibnja kreću zastoji, zatvoreno će biti između Sesveta i Dugog Sela, a to je najfrekventniji dio. Između tog dijela ćemo funkcionirati s kružnim autobusima. Putnici između Glavnog kolodvora i Sesveta će doći do kolodvora Sesvete, presjesti na autobuse i onda će dalje s autobusima do Dugog Sela i dalje prema svojim odredištima", kaže Ćužić.

Putnici bi trebali na svoja odredišta uglavnom stići u uobičajenim terminima. "Bit će to slična vremena, ali bit će i nešto kašnjenja. Naravno, dok putnici pređu iz vlaka u autobuse i obratno, ali ne bi trebalo biti jako puno kašnjenja. Pokušat ćemo sve to uskladiti.

Budućnost HŽ-a

Pitali smo Ćužića i što će biti nakon desetak godina, dok se rekonstruira sve na čemu se radi. On kaže da sve ono što je danas problematično, tada ne bi trebalo biti.

"To je taj korak. Zato sve to i radimo. Cijela ta priča je da ubrzamo željeznicu i da dovedemo u 21. stoljeće, tako da vjerujem da će se već iduće godine pojedinim dionicama prometovati 160 kilometara na sat, a onda dalje nastavljamo prema ostalim relacijama", pojašnjava Ćužić.

Također, dodao je za kraj i da na pojedinim linijama vlakovi već prometuju tom brzinom.

