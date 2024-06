Povijesni turistički rekord u Istri. U svibnju više od pola milijuna noćenja nego u isto vrijeme lani. O turističkoj sezoni i velikom uspjehu Istre razgovarali smo s ministrom turizma Tončijem Glavinom.

Što je prema Vašem mišljenju rezultat ovog povijesnog turističkog uspjeha Istre?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa rekao bih da je to jedna kombinacija cijelog niza turističkih politika prilagodbe, prezentacije, marketinga, pozicioniranja. Naime, mi smo si zacrtali strateški cilj kao država da razvijamo Hrvatsku kao cjelogodišnju turističku destinaciju. Sukladno tome, svi naši strateški planovi i naravno, investicije po pitanju pozicioniranja marketinga, organizacije, događanja, stvaranja motiva dolaska dolaske su upravo usmjereni na razvoj pred i posezone. To nam je apsolutno cilj. I to je onaj dio gdje još uvijek pratimo rast noćenja i dolaska koji nas jako interesira. U ovom glavnom dijelu turističke sezone to bi rekao da uopće više nije tema, odnosno tema je u onom smislu u kojem pazimo na jako dobar odnos kvalitete života naših sugrađana u odnosu na velik priljev turista kojima smo ovdje.

Nije im cilj sedmi i osmi mjesec?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa da, upravo to komuniciram od prvog dana. Dakle, čak bi bilo dobro, možda u sedmom i osmom mjesecu da ukupno te brojke malo i smanjimo. Ali da mjerimo uspjeh, i povećanje naravno, s prihodima s onim utjecajem pozitivnim koji turizam općenito ima na hrvatsko gospodarstvo. A povećanje brojki da - u predsezoni i postsezoni i naravno na kontinentu.

A kakvi su rezultati za Dalmaciju? Hoće li tu biti nešto slabiji rezultati ili će i oni rekorde bilježiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekujemo da ćemo imati na nivou cijele godine jednu jako uspješnu turističku godinu. Ne volim razgovarati o rekordima. Znat ćemo ih tek tamo u prvom kvartalu sljedeće godine kad imamo ukupne prihode, a imamo nekakvu analitiku koja je puno više od samih noćenja i dolazaka. Imali smo jako dobru predsezonu, ali morate gledati ovako - na nekakva tri prolazna vremena jer imate raspored praznika koji se pomiču u određenim mjesecima. Zato je, recimo, peti mjesec naglo iskočio zbog rasporeda praznika.

Ima li negdje rupa?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa mi se nadamo da neće biti nikakvih rupa, ali da će postojati određeni izazovi. Hoće sigurno. U ovom trenutku na europskom kontinentu koji je broj jedan turistička destinacija u svijetu imate Europsko prvenstvo. Neposredno nakon toga imate Olimpijske igre, zatim Paraolimpijske igre. Definitivno će to utjecati na turistički promet na nivou cijele Europe. Zato kažem, gledamo prolazna vremena ovih prvih šest mjeseci su rezultati izvanredni, a glavna sezona da nam bude nekako standardna.

A kakav je utjecaj Eura na Hrvatsku? Znamo da su Nijemci naši tradicionalni gosti. Jesu li oni odgodili svoj dolazak?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa definitivno će to utjecati na određeni način i vjerujemo da ne bi trebalo pretjerano. Euro je tek počeo. Pratimo stanja, ali mi da budemo apsolutno sigurni da radimo sve što možemo mi ćemo sada dodatno pojačati promotivne aktivnosti na tržištima, dakle koji su najviše usmjereni vezani za Euro. Konkretno, recimo, Njemačka, Austrija također. Francuska i naravno, tržišta gdje očekujem određene izazove, ali evo, iskoristili smo priliku jučer zato smo išli u snažnoj delegaciji u grad je naš kamp gdje smo predstavljali hrvatsku ponudu. Idemo tu s jednom pričom i ponudom da pozovemo sve te ljude koji će biti na Euru, da smo jako blizu i da samo produže i na boravak u Hrvatskoj.

Kad ste već spomenuli utakmicu, bili ste jučer u Njemačkoj? Jeste li razočarani?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa nisam razočaran zato što kad vidite prvo Berlin, koji je bio prepun kockica - to je bilo nešto nevjerojatno. Berlin je bio prepun Hrvata I kad ste došli na stadion gdje je bilo nešto malo manje od 70 tisuća ljudi barem je 50 tisuća nosilo hrvatske kockice. Dakle, tako snažna podrška i to je ono za što se sport, između ostaloga, igra. Igra se za ljude, igra se za navijače.

Koja je vaša prognoza za Albaniju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjerujem da će biti izazovno. Vidite da je svaka momčad na ovim utakmicama što smo gledali, svaka momčad je jako dobra, ali naši dečki su jako iskusni i vjerujem da će se oni itekako ovdje podignuti. Uvijek vjerujem u pobjedu