Trebao je proslaviti rođendan, a onda se dogodilo najgore: 'Tedi Spalato je piva soto voce za njega'

Trebao je večer provesti u restoranu sa suprugom za svoj rođendan. Umjesto toga, njegov je prijatelj, Stiven Cvitanović, pronašao brodicu samu na moru.

"Vidi san brod njegov u daljini, nisan ono vidi je li on u brodu ili ni, ali san računa 'aha, on je na lignjama' i ja nastavija dalje kontrolu kaveza i to je bilo u 6 uri, ustvari, 7 u 7 ipo san ja vidi da brod ide prema meni bez ikoga. Onda san krenu prema brodu, odma san vidi da nema pogleda san što fali, zva san koga imam broj da vidim di je.."

Zvao je policiju i nije ih mogao dobiti, imao je broj od brata kaže nam, pa je i njega pitao je li ga vidio negdje.

"Brat ga je nazva kad san vidi da zvoni mu mobitel vidi san da je u brodu. Nisan zna što ću, krenu san lagano računajući di je možda pa, veza san njegov brod za svoj brod, vuka san ga i vozi san prema ono lokaciji di bi ga možda vidi, di bi ga naša."

U potragu su prvo krenuli prijatelji, mještani, bilo je barem 10 brodova, tražili su sa svjetlima, zatim je došla i lučka kapetanija i policija.

Sve se dogodilo na moru kod otoka Iža kada je 68-ogodišnjak, pretpostavlja se, pao sa svog broda u more.

Prije nego li je krenuo na more, govori nam ugostitelj iz kafića u kojem je sjedio, Adrian Parić da su svi bili zajedno. Pričali su, smijali se i kaže Adrian.

"Reka je, iden ća, iden nešto pojist, iden u lignje. Mi kao dobro sve i posli mi smo s epripremali imali smo ode koncert i došao je od njegove žene brat da njega nema. Naša je njegov brod i mobitel u brodu a njega nema, i tu se digla panika."

Angažirala se i središnjica za traganje, na moru su bili do nekoliko minuta pred ponoć i s potragom nastavili u 5 i 30 ujutro. Tijelo je na kraju ipak pronašao jedan od radnika obližnjeg uzgajališta ribe u uvali Pardešćak na drugoj strani otoka.

Prijatelji pretpostavljaju da je bilo od srca ili moždanog udara jer govore da je bio iskusan plivač i ribar.

"Nije bilo krvi da bi se reklo nešto udarac ni ništa, sve je bilo na brodu kako triba", kaže Stiven koji je brod pronašao.

Bavio se sportskim ribolovom, imao je 68 godina, ali nije imao veće zdravstvene komplikacije za koje bi prijatelji znali pa je nejasno što se na brodu dogodilo.

"On je potapa vrše i diza ih je, doša bi sa lošin i dobrin vijestima i stvarno vesel čovik, ono duša od čovika", kaže nam konobar Adrian.

Iž je mali otok, svi se poznaju i danas su svi mještani u potpunom šoku i tuzi govori nam Siniša Kulišić, koji je bio daljnji rod jer je oženio njegovu rođakinju. Kaže nije bio Ižanin porijeklom, ali bio je omiljen među svima. "Sinoć je bi koncert njemu u čast, si smo bili tužni, Tedi Spalato je piva soto voce za njega.."

Doznajemo kako je naložena obdukcija. Koja do ponedjeljka neće biti napravljena, ali trebala bi rasvijetliti što se ovom iskusnom ribaru i čovjeku s mora - dogodilo.

