Cijene nekretnina kakve su bile prije dvije ili tri godine možemo zaboraviti, rekao je naš reporter Marko Šiklić koji se u emisiju uključio iz stana od 45 kvadrata u Novom Zagrebu čiji je mjesečni najam 750 eura. O cijenama na tržištu razgovarao je s vlasnikom agencije za nekretnine Filipom Brkanom

Je li 750 eura za ovakav stan previše?

"Definitivno kada spojimo sve što se rekli, možemo odmah reći da je to nerealno. Za ovakav stan bi bilo realno 450 do 500 eura. Prodavatelji su imali velike apetite, to se smanjilo u kontekstu realiziranih prodaja. Ta tržišna utakmica prodaje se preselila na tržišnu utakmicu najma. Sve nekretnine koje smo imali za prodaju - sada imamo za najam. Opet imamo velike apetite, najmoprimce koji si ne mogu priuštiti tolike iznose. U principu se preslikava priča koju smo imali s prodajom"

Vlasnici nekretnina ne popuštaju kada je u pitanju cijena pa odustaju od prodaje i stanove daju u najam. Znači li to da pada prodaja?

"Prema brojkama koje vidimo - definitivno. Baš iz tog razloga se najam toliko više traži. Prošle godine je kupac htio kupiti, ali ne pod svaku cijenu. Ali, ove godine u principu imamo situaciju velike potražnje najma. Brojevi padaju u prodaji, preslikavaju se na najam"

Koja je prosječna cijena kada govorimo u velikim gradovima u Hrvatskoj?

"Rijeka je 13 eura po kvadratu, Zagreb je 14 otprilike. Rekorder je Split s 15 i pol eura po kvadratu"

Kako vidite budućnost?

"Ako najmodavci budu realni, cijene bi se mogle bi se korigirati. Ako budemo imali dovoljan broj nekretnina na tržištu - cijene bi mogle pasti. Međutim, takav scenarij ne očekujem. Prije očekujem da bi cijene mogle još rasti"