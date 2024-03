O najsmrtonosnijem napadu terorista u Rusiji u posljednjih 20 godina u studiju RTL Danas govorio je Mirko Bilandžić, voditelj studija terorizma i međunarodne sigurnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na pitanje otkud ISIL na teritoriju Rusije, kaže da Rusija zauzima jedno od primarnih mjesta kada je u pitanju globalni ekstremizam. "Ako se samo malo vratimo u povijest, Rusija je ključna točka kada je islamizam uopće lansiran kao subjekt međunarodne sigurnosti. Radi se o pobjedi islamizma nad bezbožnim komunizmom i u vrijeme sovjetske invazije na Afganistan 1989. godine. Od tada je Rusija kao sljednik Sovjetskog saveza kontinuirana meta islamizma i u tom globalnom sukobu uz SAD i Izrael zasigurno zauzima jednu od primarnih uloga", kaže.

Pojasnio je i ISIL K koji se spominje. "Islamska država koja je proglašena 2014. godine bila je oblik materijalizacije stoljetnog ideala islamista da imaju teritorijalnu državu. Paralelno s tim, oni su imali model i još uvijek imaju organizacije gdje postoji jedan konglomerat, jedan holding koji je bila islamska država, koji ima franšize u nizu država. Danas oni postoje u 27 država, a afilijacija koja je najmoćnija, Islamska država u Afganistanu, koju u stvarnosti čine pakistanski talibani, ona je danas operativno, funkcionalno i kadrovski najmoćnija franšiza islamske države. Ovo je samo jedan u nizu terorističkih akata tog tipa", rekao je.

Na pitanje o povezanosti s Ukrajinom, kaže da to zvuči nestvarno da bi Ukrajina imala veze s ovim slučajem. "To je politizacija, odnosno pokušaj prodavanja predsjednika Putina u očigledno nepripremljenom odgovoru na ovaj teroristički događaj. Ono što je moguće da u logističkim rutama, u okviru mogućeg bijega s tog mjesta da su traženi putevi koji su mogli voditi prema Ukrajini, ali Ukrajina s time nema nikakve veze", rekao je Bilandžić u studiju RTL-a.

"Meni se čini da su procjene američke CIA-e, da je vjerodostojna izjava ISIL-a u preuzimanju odgovornosti za ovaj akt vjerodostojna, a ako analiziramo sve načine izvršenja terorističkih udara svih islamista zadnjih godina, oni imaju dva tipa djelovanja. Jedan je samoubilački terorizam, a drugi su takozvane misije iz kojih nema bijega. To je vrlo blizu samoubilačkom terorizmu. To je operacija gdje nešto napravite, ali da ćete preživjeti je vjerojatnost vrlo mala", kaže, dodajući da su šanse za bijeg ovakvog tipa gotovo nikakve te da je to najteži dio u pripremi ovakvih terorističkih akata.

Veliki problem

Bilandžić ističe da terorizam i dalje predstavlja ozbiljan problem. "Obavještajni sistemi se time bave ozbiljno i imaju ozbiljne podatke o njihovim namjerama. Amerikanci su evidentno znali, CIA je znala, i ono što je najveća zagonetka je zašto Ruska federacija nije u to vjerovala. Do sada imamo jednu praksu - bez obzira na tip odnosa, kada je terorizam u pitanju, ta razmjena podataka postoji na obje strane. I Ruska federacija dostavila je prije dvije-tri godine Amerikancima podatke o mogućem napadu na američke ciljeve", rekao je.

Rekao je da možemo očekivati "jezivo-brutalan odgovor" od strane Putina. "Svi oni koji imaju bilo kakve veze će za ovo sigurno odgovarati. Čini mi se da će to ići puno šire budući da Rusija ima ozbiljan problem s islamizmom. Meni se čini da možemo očekivati nastavak onoga što je u Čečeniji već rađeno, a to su operacije spržene zemlje i potpune radikacije terorista", kaže.

Upozorio je da islamizam i terorizam generalno i partikularno jačaju posljednjih godina. "Nisam siguran da smo osvijestili i shvatili što će moć islamizma i u vidu Hamasa koji je to napravio Izraelu. Pogotovo sve frakcije islamske države - one bitno jačaju, imaju sve veće operativne sposobnosti. U kontekstu svih ovih događaja međunarodne sigurnosti, to na neki način prolazi ispod radara dok se ne dogodi ovako nešto brutalno", kaže.

"Nažalost, tu eskalaciju ovog tipa djelovanja možemo očekivati ne samo kada je u pitanju Rusija koja je ovdje ranjiva, ovo im je dodatan udarac u pogledu nacionalne sigurnosti, ali bojim se i prema ostalim prostorima u okviru tog globalnog sukoba islamizma i svijeta", zaključio je Mirko Bilandžić u studiju RTL-a.