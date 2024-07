'ZAKULISNE IGRE' / Obožavatelji raspjevanog Olivera neugodno iznenađeni. Anita: 'Osjećam se prevareno i tužno'

Već šestu godinu Dalmacija se prisjeća svog velikana. Raspjevani trajekt u čast Oliveru, isplovit će ovog petka iz Splita prema Korčuli. No, promjena satnice polaska neugodno je iznenadila obožavatelje, koji su mjesecima prije kupili karte za ovaj jedinstveni doživljaj. Anita Bulić Pavlović: 'Mi smo vam prije 3 i po mjeseca rezervirale i uplatile hotel u Vela Luci, prije mjesec dana smo kupile karte za trajekt u 17:30. Sve smo napravile kako bi došle na taj trajekt jer nam je to bio zapravo jedini cilj'. Unatoč planiranju, Anitu je prošlog tjedna iznenadila Jadrolinijina objava na TikToku da je koncert 26. srpnja pomaknut na posebnu liniju, pola sata kasnije - u 18 sati. Iako je odmah reagirala, odgovor nije dobila. 'Oni su taj trajekt u 18 navodno rasprodali u roku pola sata, kome su ga rasprodali i kako ne znam jer objave uopće nije bilo. To su vjerojatno nekakve zakulisne igre. Osjećam se prevareno i tužno jer sam se baš iskreno veselila tom događaju'. Više u prilogu Sanje Čeliković