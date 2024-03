Da je učenik škole koju pohađaju njihova djeca napravio listu za odstrel, doznali su tek nakon 6 dana.

"Kad čujete da je taj popis bio na ćirilici, da je to dijete već dolazilo u školu s nožem pale vam se sve lampice. S druge strane imate školu koja skriva informacije od vas. Naravno da smo bili šokirani", kaže otac djeteta iz OŠ Brezovica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatraju da škola nije reagirala na vrijeme, a nakon sinoćnjeg sastanka Vijeća roditelja traže smjenu ravnatelja i psihologinje.

"Reakcija ravnatelja i stručne službe je deblo zakasnila, samim time su dijete koje je to napravilo, koje očito treba pomoć stigmatizirali do kraja života. Ovo nije nikakva hajka, ovo nije lov na vještice, ovo je samo poziv u pomoć da se nešto napravi da se taj sustav sredi, da se dovede u red i da djeca mogu bezbrižno ići u školu“, rekao je otac djeteta iz OŠ Brezovica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ravnatelj škole poručuje - propusta nije bilo.

"Ta informacija je trebala ostati pod krovom ove škole i nije se trebala dijeliti dalje sve zbog zaštite tog djeteta. Institucije koje su trebale biti obaviještene su obaviještene, od početka smo reagirali kako je trebalo", poručuje Darko Rogalo, ravnatelj OŠ Brezovica u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popis za odstrel, kaže, nije vidio, a učenik koji je ga je sastavio je suspendiran. Poručuje - nastava se odvija normalno.

"Psihologinja i pedagoginja obavile su razgovor s učenicima, s roditeljima. To nije lako jer baca asocijacije na Beograd. Domari i spremačice su na ulazu, pooštrili smo samo to da smo neke ulaze zatvorili, tu je i ovaj dio gdje svi moraju ući i legitimirati se, moramo i to raditi", poručuje Darko Rogalo, ravnatelj OŠ Brezovica u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija provodi kriminalističko istraživanje, a u tijeku je i medicinsko vještačenje. Iz resornog ministarstva poručuju da su cijelo vrijeme u kontaktu sa školom.

"Učenik koji je to napravio, na zahtjev roditelja koji su zatražili nastavu na daljinu, mi ćemo to i odobriti, odobrit ćemo mu online nastavu. Učenik neće biti unutar škole", poručio je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li bilo propusta, tek trebaju utvrditi. Kaže, nakon masakra u Beogradu broj prijava se povećao.

"Nemamo određenu brojku, ali se povećao broj prijava, ali isto tako povećala se i osjetljivost na to sve. Nakon događaja u Beogradu svi smo oprezniji i reagiramo i na one prijetnje koje su prije bile benignije", rekao je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roditelji učenika škole u Brezovici, i dalje su zabrinuti.

"Dijete ima strah. Hoće li se meni što dogoditi, hoće li me netko istući. Kad ti ideš s grčem u želucu u školu to nije dobro, u školi se trebaju osjećati kao kod kuće", rekao je otac djeteta iz OŠ Brezovica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije tajna da su roditelji nezadovoljni, skuplja se problematika već godinama, problemi u školi sustavno se ignoriraju, ovo je samo kap koja je prelila čašu", rekao je otac djeteta iz OŠ Brezovica.

Kažu, oni neće odustati, svoje zahtjeve uputili su ministarstvu, a zatražit će i novi izvanredni sastanak Vijeća roditelja