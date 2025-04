Hoće li Trumpove carine utjecati na turističku sezonu? Glavina: 'Ne treba bježati od činjenice...'

Split pod opsadom prvih turista. Uskrs je nešto kasnije ove godine, a turistički djelatnici, bilo da je riječ o iznajmljivačima, hotelskim djelatnicima ili pak ugostiteljima, tu činjenicu pozdravljaju jer se nadaju kako bi se ovi uskrsni praznici zapravo bi povezali s praznikom rada, a onda i s početkom glavne turističke sezone.

O turističkoj sezoni u RTL Danas razgovarali smo s ministrom turizma Tončijem Glavinom.

Kakve su brojke od početka godine gledajući s posebnim naglaskom na ove blagdanske dane?

Pa brojke su zadovoljavajuće, u skladu s nekakvim našim procjenama. Mi smo sada, što se tiče ukupnog turističkog prometa, otprilike negdje na istom prometu koju smo imali prošle godine do današnjeg dana, s tim da je trenutačno u Hrvatskoj negdje otprilike nešto više od 156 tisuća gostiju. Očekujemo da će zbog činjenice da je Uskrs ove godine u četvrtom mjesecu, prošle godine bio u trećem, da će to rezultirati i većim brojkama za vrijeme Uskrsa. Ako pogledamo prvo prolazno vrijeme koje ćemo podvući crtu s prvim svibnjem, mislim da ćemo biti zadovoljni, da ćemo imati nekakav blagi rast, ali i općenito da će se potvrditi naša procjena o jako dobroj turističkoj predsezoni. Međutim, tu moramo biti jako pažljivi. Ne smijemo se prepustiti nekakvoj euforiji zato što vjerujemo da će sami glavni dio turističke sezone biti itekako izazovan a s obzirom na sve okolnosti koje nam se događaju.

Turistička sezona je iz godine u godinu sve izazovnija, a sve više je problema i s radnom snagom. Turistički djelatnici apeliraju na neke zakonske izmjene. Imamo li neki model kako im priskočiti u pomoć?

Jako je bitno naglasiti da smo novi Zakon o strancima donijeli upravo da popravimo postojeći zakon i da naravno, zaštitimo ozbiljne poslodavce koji uzimaju radnu snagu koji duže zapošljavaju, isto tako da spriječimo manipulacije zakonom poprilično fleksibilnih odredbi zakona koje su do sada stupile na snagu. Bitno da naši gledatelji znaju da svi oni koji su podnijeli zahtjev za radnom snagom do 15. ožujka ove godine, su po starom zakonu i po svim starim pravilima, bez ikakvih promjena.

Bitno je naglasiti da svi oni koji su nakon toga tražili stranu radnu snagu, vjerojatno velika većina njih su upravo oni klasični sezonski objekti. Do 90 dana rada se može ostvariti bez uvjeta plaće, odnosno za sve produljenje ili do 90 dana rada, tako da mislim da je to sve skupa zadovoljavajuće. Mi u kontinuitetu razgovaramo i s HUP-om i s HGK i s Hrvatskom udrugom turizma. Imali smo nekoliko sastanaka. ja osobno, potpredsjednik Božinović, ministar Piletić. Surađujemo, komuniciramo, ali moramo uzeti u obzir da ovo nije samo turistička tema. Strana radna snaga je tema i demografije. Strana radna snaga je tema i sigurnosti. Tako da moramo sve to skupa uzeti u obzir kad se bavimo takvom ozbiljno odgovornom temom.

Znači li to da smo zapravo iscrpili cijeli bazen domaće radne snage? Imamo li još tu prostora?

Pa mi vjerujemo da imamo još prostora, to i brojke pokazuju u konačnici. A evo i Ministarstvo jako puno radi na obrazovanju odraslih. Imamo sada kroz Nacionalni plan za oporavak i ponovo 10 neformalnih programa obrazovanja odraslih koji mogu dobiti kroz vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. I definitivno ono što vidimo je da imamo i povratak hrvatske radne snage iz drugih zemalja koji su otišli u nekom trenutku od ulaska u Europsku uniju. Tako da tu radimo napredak i ove promjene zakona koje smo ranije spomenuli idu u smjeru da se pobrinemo i potrudimo, da se prvo zapošljavaju Hrvati, odnosno hrvatska radna snaga i da se ne dogodi da se smanjuju cijene rada zbog strane radne snage.

Neki podaci kažu da imamo na raspolaganju oko 450.000 potencijala, dakle radno sposobnog stanovništva, generacijski gledano od 20 do 60 godina, i to je zaista velika brojka

Pa dobro, treba uzeti u obzir one osnovne činjenice, a to je da je ispod 90 tisuća ljudi trenutačno na Zavodu za zapošljavanje. Dakle, imamo najnižu nezaposlenost u povijesti, imamo najveću zaposlenost u povijesti i sigurno je da smo mi poprilično blizu nekakvim maksimalnim kapacitetima iskorištenosti, ali upravo ciljamo na povratnike. Između ostaloga i na umirovljenike koji žele raditi dodatnih četiri sata, zašto ne, ako se osjećaju radno sposobni. Dapače, želimo da naši ljudi rade. Isto tako, ciljamo cijeli niz dionika koji možda nisu turistički djelatnici ili iz nekih drugih djelatnosti, a žele doći u u sektor koji je propulzivan, gdje ima posla i gdje plaće u kontinuitetu rastu.

Koliko će Trumpove carine zapravo negativno utjecati na ovogodišnju turističku sezonu? Jesmo li se pripremili u tom kontekstu? Činjenica je da su odgođene za 90 dana, ali vjerujem da strategija neka postoji

Sigurno je da ove geopolitičke nestabilnosti koje sada imamo je nešto što se po prvi puta susrećemo ne samo mi, nego cijela Europa, praktički cijeli svijet. I ne treba bježati od činjenice da će to sigurno imati utjecaja na turističke promete u Europi općenito, ali naravno na razini svijeta. Po procjenama Europske središnje banke ove carine koje su najavljene od strane Amerike 25 posto, odnosno postoci će utjecati otprilike na pad gospodarske aktivnosti na razini eurozone za tri posto. Ukoliko Europska unija napravi povratni korak s podizanjem naših carina, to bi moglo rezultirati padom BDP-a na razini Europe za pet posto. Čak i ako uzmete u obzir ove godine, odnosno 2024. godine, da je cijeli rast bio otprilike negdje 0,7 posto, dakle, umjesto nekakvog blagog rasta kojim smo se nadali na razini Europe, može se lako dogoditi da ćemo vrlo vjerojatno imati recesiju, a samim time znači manji motiv za potrošače.

Naravno, prva stvar na koju se štedi je sigurno putovanje, ali ipak putovanje danas više je potreba nego želja, tako da definitivno ljudi zadrže želju i motiv za putovanje. E, sad, tu je, između ostaloga, i naša prilika u odnosu na sve druge, da s jednom vrlo mudrom racionalnom cjenovnom politikom, konkurentnim turističkim proizvodom, se borimo. Jer ovaj problem koji trenutno imamo s tim geopolitički nestabilnost neće nužno biti samo problem. Ove godine to bi mogao biti problem, posebno recimo, sljedeće godine. Ali, evo, vidjet ćemo kako će se to sve skupa događati. Jako je bitno da svi znaju da smo se pripremili na to. Imamo jako puno ad hoc kampanja, jako puno drugačijih izlazaka na tržište, snažno prisustvo na njemačkom tržištu. Ja sam osobno ove godine bio već tri, četiri puta u Njemačkoj.

Tko bi nam mogao biti dominantan gost ove sezone?

Nama će dominantni gosti biti kao i uvijek, top 10 naših tržišta. Evo, recimo, i do sada smo do današnjeg datuma imali jako velik rast američkog tržišta za više od 11 posto, tako da očekujemo da ćemo se mi držati nekakvih naših brojki standardnih. U kontinuitetu radimo na toj diversifikaciji naše strukture gostiju, tako da osim snažne Europe koja predstavlja otprilike nekih 80-ak posto, jako puno radimo nadalekim destinacijama. Definitivno ta situacija s carinskim ratovima nam ne ide u prilog, ali Hrvatska mora zadržati svoju konkurentnost, moramo napraviti sve što možemo da se potrudimo, da imamo konkurentan proizvod i onda da se borimo u turističkom prometu koji će postojati.

Pitanje Vile pokore vašeg stranačkog kolege, predsjednika Uprave Hrvatskih cesta upravo je na rješavanju u vašem ministarstvu. U kom smjeru idu stvari, kako je bilo moguće uopće da dobije rješenje o kategorizaciji s obzirom na cijelu priču?

Pa vi ste dijelom odgovorili na to pitanje vašim samim pitanjem. Dakle, i jedan i drugi predmet su pod trenutačno upravnim nadzorom Ministarstva turizma i sporta koje je zatraženo od Splitsko-dalmatinske županije i kad ti postupci budu završeni, moći o njima konkretno komentirati. U ovom trenutku uistinu ne mogu komentirati.

Je li vas to iznenadilo, s obzirom na to da je riječ o stranačkom kolegi?

Pa mislim da bi trebalo dopustiti prvo da se završi nadzor. Ali ono što je jako bitno i to ću naglasiti s obzirom na to da se radi o mom stranačkom kolegi, on je po zaprimanju rješenju o bespravnoj gradnji, odnosno nadogradnji na kuću koja ima uporabnu dozvolu, sam povukao vrlo odgovoran potez i krenuo u rušenje. Ja vjerujem, ne znam je li to danas već završeno, ali mislim da je time pokazao odgovornost i ja pozivam sve političke dionike da se povedu njegovim primjerom.