Milorad Dodik se dodvara u Izraelu, Nobilo: 'Uvijek će se naći vjerni Srbin'

Bjegunac od pravosuđa i osumnjičen za rušenje ustavnog poretka BiH Milorad Dodik već drugi dan je u Izraelu. Dodvoravajući se toj zemlji. "Na ovaj način mi u Republici Srpskoj smo popratili 7. oktobar. Podržavajući Izrael. A ovako su to učinili u Sarajevu bosanski muslimani", kazao je Dodik.

Dodikov avion u Tel Aviv sletio je prije dva dana. Još nije jasno kako je unatoč internoj tjeralici uopće napustio zemlju, otputovao prvo u Beograd, a potom i u Izrael. Zanimljiva je u tom kontekstu nedavna izjava njegovog pravnog savjetnika.

"Uvijek će se naći vjerni Srbin. Ima ih", ističe Anto Nobilo, Dodikov pravni savjetnik.

Tužiteljstvo traži međunarodnu tjeralicu

Cijeli slučaj istražuje i Granična policija Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo je zbog svega zatražilo i međunarodnu tjeralicu. I dok se čeka odluka iz Lyona, Dodik proziva odgovorne. Ali i najavljuje povratak u zemlju.

"Klasična zloupotreba pravosuđa.. Ali mislim da je svijetu jasno čim kažete rušenje ustavnog poretka to je sinonim za politički progon danas na svijet. nastavljam s aktivnostima, čeka me par bitnih stvari, sve ćemo to obaviti i na miran način se vratiti u Republiku Srpsku iduće sedmice", kaže Dodik.

Osim za Dodikom, tjeralica se traži i za predsjednika Narodne skupštine koji se o tome oglasio na X-u.

"To govori o mržnji koja je potpuno izbrisala sve racionalne okvire. Ja sam jučer čitav dan i prekjučer predsjedavao Narodnom skupštinom RS, bio u Banja Luci i netko bi trebao tražiti u Interpol potjernicu protiv mene, pa nisam ja predsjedavao skupštinom Francuske Italije ili Grčke, nego RS i bio u Banja Luci" napisao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

Srbija se uključuje: Prosvjedna nota Interpolu

Zbog tog slučaja - Srbija je uputila prosvjednu notu Interpolu, a o svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova.

"Institucija Interpola, ako je ta informacija tačna, a uzet ćemo da je tačna u svojoj 100godišnjoj karijeri nikada - i želim smatram da će pokazat svoju profesionalnost na bazi akata Interpola da nikada nisu, ne mogu i ne smiju raspisivati tjeralice za politike progone", kaže Siniša Karan, ministar unutarnjih poslova Republike Srpske.

Hoće li se protiv Dodika i Stevandića raspisati međunarodna tjeralica, odluka je na Lyonu.

