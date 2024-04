Nakon iznadprosječno toplih dana, vrijeme se naglo promijenilo. Kiša, vjetar, ponegdje i snijeg, drastičan pad temperatura – sve smo to imali prilike vidjeti danas.

U RTL-u Danas gostovao je urednik vremenske prognoze na RTL-u, Dorian Ribarić, koji je objasnio što se događa s vremenom.

"Ovi hladni prodori u travnju poprilično su uobičajena pojava, no ne ovako ekstreman pad temperatura. Naime taj pad temperatura treba povezati s jednim drugim ekstremnim događajima, a to je ova iznimna toplina koja traje od početka mjeseca", kazao je Ribarić.

Dodao je da smo imali 13 sušnih dana, gotovo bez kiše, a visoke temperature na kopnu bile su rekordne baš za travanj.

"Današnji pad temperature u Zagrebu, to je priličan pad od 20-ak stupnjeva. U Krapini je to bilo i više od 25 stupnjeva, jučer od 28, danas na 3. Bilo je snježnih pahulja, a onda tek tamo od sutra, od četvrtka, ulazimo u neko normalnije razdoblje, normalnije proljeće. Temperature će biti bliže prosjecima", akzao je, dodavši da to teško pada na organizam ali da će sutra biometeorološke prilike biti bolje.

Kiša smanjuje izlaznost

Na pitanje po kakvom ćemo vremenu na izbore, Ribarić kaže da se i sutra očekuje promjenjivo vrijeme. "Neće baš biti povoljno, bit će to osjetno hladnije nego danas. Ujutro ako požurimo na birališta, bit će uglavnom suho na zapadu zemlje, središnja Hrvatska, sjeverni Jadran, čak i gorska Hrvatska. Na istoku je kiša tijekom prijepodneva gotovo sigurna, a na jugu se rano ujutro očekuju nešto izraženiji pljuskovi, koji bi prema sredini dana trebali prestati", kaže.

Govoreći o izlaznosti na izbore i utjecaju kiše na istu, Ribarić kaže da ima jedna zanimljiva studija danskih znanstvenika, koji su saželi sve studije koliko vrijeme utječe na izlaznost u svijetu.

"Bilo ih je 27, zaključak je da 10 mm kiše smanji izlaznost za 1 %. Zanimljivo je da najviše smanjuje izlaznost najmlađim biračima, koji su možda i najneodlučniji za sam izlazak na izbore, a onda kako raste dobna granica, tako ljudi više izlaze", rekao je.